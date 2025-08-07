Φρίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

Αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης στη Θεσσαλονίκη

Ένα αδιανόητο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη. Ένα κοριτσάκι 10 ετών κατήγγειλε τη μητέρα και τον σύντροφό της για βιασμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ηλικίας 37 και 24 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος του κοριτσιού. 

Όπως έγινε γνωστό η 10χρονη ότι βιαζόταν κατ’ εξακολούθηση από τον σύντροφό της μητέρας της. Μάλιστα αποκάλυψε πως η μητέρα της ήταν παρούσα στους βιασμούς της και ήταν εκείνη που την κρατούσε κινητοποιημένη, ώστε ο σύντροφός της να εκτονώνει πάνω της τις αρρωστημένες ορέξεις του. 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δε συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
10ΧΡΟΝΗ
ΜΗΤΕΡΑ
