Πρεμιέρα με Άννα Βίσση για τη Ναταλία Γερμανού: «Μας λείψατε πάρα πολύ»

Πρεμιέρα για 8η σεζόν έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου 27/9 η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Η Ναταλία Γερμανού «εισέβαλε» στο πλατό υπό τους ήχους του Sandre που ερμηνεύει η κουμπάρα της, Άννα Βίσση. Αμέσως μετά εμφανίστηκαν οι συνεργάτες της, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης, Ελιάνα Χρυσικοπούλου κι όλοι μαζί έκαναν μια υπόκλιση στους τηλεθεατές.

«Καλώς σας βρήκαμε! 8η σεζόν! Μας λείψατε πάρα πολύ! Το συνειδητοποιήσαμε αυτές τις ημέρες που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Σας πεθυμήσαμε και μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό. Το καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, από τον κόσμο που συναντούσα έξω. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε και αυτό θα κάνουμε. Καλώς ήρθαμε, καλή σεζόν, με υγεία», ευχήθηκε η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής της.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το τηλεοπτικό της σπίτι, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά της για τα τρία νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν φέτος στην ομάδα της. «Αλεξάνδρα, Αλέξανδρε Βλάση… Καλωσήρθατε, σιδεροκέφαλοι! Και σας ευχαριστώ που με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.