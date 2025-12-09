Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες

Μία συνταγή για σούπα αυγολέμονο που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια

Συνταγες
Τώρα που η θερμοκρασία έχει πέσει και έχουν αρχίσει οι βροχές τι είναι πιο λαχταριστό από ένα πιάτο ζεστή σουπίτσα; 

Βελουτέ σούπα κολοκύθας με σαντιγί σκόρδου

Αν θέλετε λοιπόν να φτιάξετε λίγη για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα δείτε τη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κοτόσουπα αυγολέμονο με καρέ λαχανικών και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες

Υλικά της Συνταγής 

• 1 ολόκληρο κοτόπουλο
• 1 μεγάλο καρότο
• 2 πατάτες
• 1 κρεμμύδι
• 1 κομμάτι σέλερι
• 1 φύλλο δάφνη 
• Αλάτι – πιπέρι
• 2 αυγά
• Χυμός από 1–2 λεμόνια
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ 

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

  Βράσιμο κοτόπουλου Βάλε το κοτόπουλο σε κατσαρόλα, σκέπασέ το με νερό και πρόσθεσε λίγο αλάτι. Βράσε 45–60 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Ξάφρισε στην αρχή. Βγάλε το κοτόπουλο, άφησέ το να κρυώσει λίγο και ξεκόκκαλισέ το σε μικρές μπουκιές. Κράτα τον ζωμό. 
Τα λαχανικά καρεδάκι Στον ζωμό πρόσθεσε: • καρότο • πατάτα • κρεμμύδι • σέλερι Βράσε 12–15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατάνε λίγο.  Επιστροφή κοτόπουλου Ρίξε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο πίσω στην κατσαρόλα. Αλατοπιπέρωσε.   Αυγολέμονο (βελούδινο) Σε μπολ χτύπα: • 2 αυγά • χυμό λεμονιού • προαιρετικά 1 κ.σ. κορν φλάουρ (το κάνει πιο παχύ και σταθερό) Πάρε 2–3 κουτάλες καυτό ζωμό και ρίχ’ τον σιγά σιγά στο μείγμα, ανακατεύοντας (να μην “κόψει”). Ρίξε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς και ανακίνησε την κατσαρόλα κυκλικά να δέσει.

