Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, με την κακοκαιρία να φαίνεται πως θα πλήξει κι άλλες περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025):

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας)

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).



Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει τη σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Κολυδάς: «Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες»

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως η διαταραχή που περιμέναμε από χθες πάνω από την νότια Ιταλία έχει ήδη σχηματιστεί και κατευθύνεται προς τη χώρα μας.

«Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, το απόγευμα θα περάσει στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα πέσουν έως και 100 τόνοι νερό ανά στρέμμα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Σημειώνει ότι οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες μπορεί να ρίξουν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων θα καταλήξει στη θάλασσα, καθώς τα προβλεπόμενα 100mm αντιστοιχούν σε όγκο βροχής που συνήθως πέφτει σε δύο έως τρεις μήνες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Καιρός: Πιθανό το απαγορευτικό απόπλου

Ο Γιάννης Καλλιάνος από την πλευρά του δεν απέκλεισε να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 – 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.