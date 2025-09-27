Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 13:41 Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές
27.09.25 , 13:33 Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
27.09.25 , 13:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 13:05 YANGWANG U9 Xtreme: Δεν το πιάνει στον δρόμο...κανένα
27.09.25 , 12:55 Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
27.09.25 , 12:19 3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου
27.09.25 , 12:19 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
27.09.25 , 11:47 Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante
27.09.25 , 11:34 Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
27.09.25 , 11:11 Γιαννακόπουλος & Αταμάν θέλουν το next big thing του ελληνικού μπάσκετ
27.09.25 , 10:55 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ καρφώθηκε σε βιτρίνα και τυλίχθηκε στις φλόγες
27.09.25 , 10:32 Μεταμόρφωση: Γλέντι κατέληξε σε μακελειό – 4 τραυματίες από μαχαίρωμα
27.09.25 , 10:29 Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα
27.09.25 , 10:09 Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος
27.09.25 , 10:05 Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, με την κακοκαιρία να φαίνεται πως θα πλήξει κι άλλες περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025):

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας)
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
  • τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
     

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει τη σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Κολυδάς: «Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες»

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως η διαταραχή που περιμέναμε από χθες πάνω από την νότια Ιταλία έχει ήδη σχηματιστεί και κατευθύνεται προς τη χώρα μας. 

«Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, το απόγευμα θα περάσει στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα πέσουν έως και 100 τόνοι νερό ανά στρέμμα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Σημειώνει ότι οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες μπορεί να ρίξουν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων θα καταλήξει στη θάλασσα, καθώς τα προβλεπόμενα 100mm αντιστοιχούν σε όγκο βροχής που συνήθως πέφτει σε δύο έως τρεις μήνες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Καιρός: Πιθανό το απαγορευτικό απόπλου

Ο Γιάννης Καλλιάνος από την πλευρά του δεν απέκλεισε να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 – 8 μποφόρ. 

Σύμφωνα με τον ίδιο στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top