Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της

«Αυτή την ταύτιση με το «Σόι σου» τη θωρώ ξεχωριστή»

Τη Ρένια Λουιζίδου υποδεχτηκε στη δεύτερη εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Ρένια Λουιζίδου αποκαλύπτει: «Έπαθα σηψαιμικό σοκ, κόντεψα να πεθάνω» 

Καλεσμένη στο «Χαμογέλα και πάλι» το Σάββατο 27/9, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στους ενδοιασμούς που είχε αναφορικά με την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου»

Ρένια Λουϊζίδου: Η ηλικία, ο 24χρονος γιος της κι ο οικονομολόγος σύζυγος

«Ο κόσμος έχει απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτήν την ταύτιση με το Σόι τη θωρώ ξεχωριστή. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς. Λες μήπως ήταν το momentum κι η στιγμή και σκέφτεσαι αν πετύχει ξανά. Και τις ελληνικές ταινίες τις βλέπουμε στις επαναλήψεις, αλλά αν πας σήμερα να κάνεις ελληνική ταινία με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω.

«Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο κόσμος και λες μήπως χαλάσεις αυτό που προϋπήρξε. Επίσης, σαν καλλιτέχνες έχουμε την επιθυμία συνέχεια για κάτι άλλο. Πάλι είναι διαφορετική περίπτωση το Σόι και νοστάλγησα τη συνθήκη το πλατό με τη συγκεκριμένη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της

Στην ίδια συνέντευξη η Ρένια Λουιζίδου εξήγησε τον λόγο που δεν ήθελε να δώσει στον γιο της το όνομα του πατέρας της: 

«Του πατέρα μου το όνομα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Λεγόταν Πελοπίδας και δημιουργούσε θέματα. Γελούσαν ακόμα και με εμάς όταν το λέγαμε στο σχολείο. Αποφασίσαμε να μην τον βγάλουμε έτσι», είπε κι αποκάλυψε από πού εμπνεύστηκε το όνομα του μονάκριβου γιου της: 

Τελικά, η απόφαση ήρθε από… το PlayStation! Ψάχναμε κάτι να μην είναι τόσο σπάνιο και καταλήξαμε στο Βίκτωρας. Η ιδέα μου ήρθε από έναν ήρωα που έπαιζα στο PlayStation και τον έλεγαν Βίκτωρα. Μετά σκεφτήκαμε ότι σημαίνει και νικητής».

