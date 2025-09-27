Άνω Πατήσια: Πώς δημοσιογράφοι έπιασαν επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη

Εκτός από ικανός ρεπόρτερ, ο Άρης Λάμπος αποδείχθηκε ότι διαθέτει ψυχραιμία και τέλεια αντανακλαστικά, ώστε να «συλλάβει» έναν διαρρήκτη, πάνω στον οποίο «σκόνταψε» κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο δημοσιογράφος του Star μάλιστα, που μεγάλωσε στη γειτονιά που έγινε το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν, όταν μαζί με άλλους συναδέλφους του άκουσε μια ηλικιωμένη γυναίκα να φωνάζει ότι ένας κλέφτης έχει μπει στο σπίτι της.

Γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο Άρης Λάμπος:

«Όταν γυρνούσα μικρός από το σχολείο μου στα Άνω Πατήσια περίμενα το λεωφορείο στα σκαλάκια ενός σπιτιού πίσω από τη στάση.

Πήγα σε αυτό το ίδιο σημείο συμπωματικά για να κάνω ρεπορτάζ, αφού ένας νεαρός γρονθοκόπησε έναν οδηγό λεωφορείου σε αυτήν ακριβώς τη στάση απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Και ξαναείδα τα γνώριμα σκαλάκια που με ξεκούραζαν όταν ήμουν πιτσιρικάς όσο περίμενα το ρημάδι το 444.

Εκεί ήταν και το συνεργείο του Alpha με πολύ πολύ άξιους συναδέλφους. Ξαφνικά μία γειτόνισσα μας λέει ότι κάποιος έχει μπουκάρει σε αυτό το σπίτι, που είναι συνυφασμένο με τα μαθητικά μου χρόνια. Τα χάσαμε. Έρχεται η ιδιοκτήτρια και φωνάζει "ΚΛΕΦΤΗΣ".

Ακολούθησε ό,τι πιο σουρεαλιστικό έχω ζήσει και κάνει σε αυτή τη δουλειά. Να καταγράφουμε με τους συναδέλφους τον διαρρήκτη επί τω έργω.

Αυτή η εικόνα είναι τη στιγμή που πηδάει τη μάντρα για να ξεφύγει. Ο κόσμος σχημάτισε έναν κλοιό γύρω του και δεν τον άφησε να φύγει με το σακίδιο που ήταν γεμάτο διαρρηκτικά εργαλεία. Είχε παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού είπαν οι αστυνομικοί που ήρθαν.

Κρατάω το ότι η κυρία στην οποία ανήκει το σπίτι χθες κοιμήθηκε με όλα τα υπάρχοντά της μέσα.

Της το χρωστούσα για εκείνα τα σκαλάκια...

Υ.Γ. Ειδική αναφορά στον γίγαντα Dimitris Tsigas ο οποίος εκτός από έμπειρος και ψύχραιμος συνάδελφος με πολλά χιλιόμετρα στο "δρόμο", είναι και μέγιστος badass...»

Όλα συνέβησαν χθες το πρωί, όταν μια ηλικιωμένη την ώρα που επέστρεψε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, βρήκε μέσα στην αυλή της έναν άγνωστο άνδρα.

Ο άνδρας είχε ένα σακίδιο στην πλάτη και κρατούσε ένα τσαντάκι. Η γυναίκα τον ρώτησε ποιος ήταν κι εκείνος της απάντησε πως τάιζε τα γατάκια.

Την ίδια ώρα στο σημείο βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star, που κάλυπτε άλλο θέμα. Ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας ο Άρης Λάμπος και ο Γιώργος Μπίρης πλησίασαν και ρώτησαν την ηλικιωμένη τι συνέβαινε.

Εκείνη τους έδειξε τον άνδρα και τους είπε πως ήταν κλέφτης. Οι δημοσιογράφοι μαζί με περαστικούς κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν μέχρι που έφτασε η αστυνομία και τον συνέλαβε.

Στο σακίδιό του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης και στην πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης. Ευτυχώς ο διαρρήκτης δεν είχε προλάβει να πάρει τίποτα από το σπίτι της γυναίκας.