Άνω Πατήσια: Πώς δημοσιογράφοι έπιασαν επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη

Ο Άρης Λάμπος περιγράφει τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 15:46 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
27.09.25 , 14:45 Άνω Πατήσια: Πώς δημοσιογράφοι έπιασαν επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη
27.09.25 , 14:33 Πρεμιέρα με Άννα Βίσση για τη Ναταλία Γερμανού: «Μας λείψατε πάρα πολύ»
27.09.25 , 14:16 Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου
27.09.25 , 13:44 Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
27.09.25 , 13:41 Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές
27.09.25 , 13:33 Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
27.09.25 , 13:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 13:05 YANGWANG U9 Xtreme: Δεν το πιάνει στον δρόμο...κανένα
27.09.25 , 12:55 Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
27.09.25 , 12:19 3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου
27.09.25 , 12:19 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
27.09.25 , 11:47 Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante
27.09.25 , 11:34 Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός από ικανός ρεπόρτερ, ο Άρης Λάμπος αποδείχθηκε ότι διαθέτει ψυχραιμία και τέλεια αντανακλαστικά, ώστε να «συλλάβει» έναν διαρρήκτη, πάνω στον οποίο «σκόνταψε» κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR

Ο δημοσιογράφος του Star μάλιστα, που μεγάλωσε στη γειτονιά που έγινε το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν, όταν μαζί με άλλους συναδέλφους του άκουσε μια ηλικιωμένη γυναίκα να φωνάζει ότι ένας κλέφτης έχει μπει στο σπίτι της. 

Γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο Άρης Λάμπος:

«Όταν γυρνούσα μικρός από το σχολείο μου στα Άνω Πατήσια περίμενα το λεωφορείο στα σκαλάκια ενός σπιτιού πίσω από τη στάση. 

Πήγα σε αυτό το ίδιο σημείο συμπωματικά για να κάνω ρεπορτάζ, αφού ένας νεαρός γρονθοκόπησε έναν οδηγό λεωφορείου σε αυτήν ακριβώς τη στάση απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Και ξαναείδα τα γνώριμα σκαλάκια που με ξεκούραζαν όταν ήμουν πιτσιρικάς όσο περίμενα το ρημάδι το 444. 

Εκεί ήταν και το συνεργείο του Alpha με πολύ πολύ άξιους συναδέλφους. Ξαφνικά μία γειτόνισσα μας λέει ότι κάποιος έχει μπουκάρει σε αυτό το σπίτι, που είναι συνυφασμένο με τα μαθητικά μου χρόνια. Τα χάσαμε. Έρχεται η ιδιοκτήτρια και φωνάζει "ΚΛΕΦΤΗΣ". 

Ακολούθησε ό,τι πιο σουρεαλιστικό έχω ζήσει και κάνει σε αυτή τη δουλειά. Να καταγράφουμε με τους συναδέλφους τον διαρρήκτη επί τω έργω. 

Αυτή η εικόνα είναι τη στιγμή που πηδάει τη μάντρα για να ξεφύγει.  Ο κόσμος σχημάτισε έναν κλοιό γύρω του και δεν τον άφησε να φύγει με το σακίδιο που ήταν γεμάτο διαρρηκτικά εργαλεία. Είχε παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού είπαν οι αστυνομικοί που ήρθαν.  

Κρατάω το ότι η κυρία στην οποία ανήκει το σπίτι χθες κοιμήθηκε με όλα τα υπάρχοντά της μέσα.   

Της το χρωστούσα για εκείνα τα σκαλάκια...

Υ.Γ. Ειδική αναφορά στον γίγαντα Dimitris Tsigas ο οποίος εκτός από έμπειρος και ψύχραιμος συνάδελφος με πολλά χιλιόμετρα στο "δρόμο", είναι και μέγιστος badass...»

Όλα συνέβησαν χθες το πρωί, όταν μια ηλικιωμένη την ώρα που επέστρεψε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, βρήκε μέσα στην αυλή της έναν άγνωστο άνδρα. 

Ο άνδρας είχε ένα σακίδιο στην πλάτη και κρατούσε ένα τσαντάκι. Η γυναίκα τον ρώτησε ποιος ήταν κι εκείνος της απάντησε πως τάιζε τα γατάκια. 

Την ίδια ώρα στο σημείο βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star, που κάλυπτε άλλο θέμα. Ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας ο Άρης Λάμπος και ο Γιώργος Μπίρης πλησίασαν και ρώτησαν την ηλικιωμένη τι συνέβαινε. 

Εκείνη τους έδειξε τον άνδρα και τους είπε πως ήταν κλέφτης. Οι δημοσιογράφοι μαζί με περαστικούς κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν μέχρι που έφτασε η αστυνομία και τον συνέλαβε. 

Στο σακίδιό του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης και στην πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης. Ευτυχώς ο διαρρήκτης δεν είχε προλάβει να πάρει τίποτα από το σπίτι της γυναίκας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 |
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
 |
ΑΡΗΣ ΛΑΜΠΟΣ
 |
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top