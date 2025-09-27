Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι

Παγίδευε γυναίκες από την Ουγκάντα, τάζοντας δουλειές σε σούπερ μάρκετ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» των διαβόητων porta potty parties

Πρόκειται για τον Τσαρλς Μοουεσίγκουα, πρώην οδηγό λεωφορείων στο Λονδίνο από την Ουγκάντα, ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών στο Ντουμπάι. 

ΕΛ.ΑΣ.: Αστυνομικός έκανε διπλή ζωή με ροζ πάρτι στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με το BBC, ο Μοουεσίγκουα, στρατολογούσε γυναίκες από τη Ουγκάντα, στις οποίες υποσχόταν ότι θα εργαστούν σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

 

@breasking.buzz.us Ukrainian OnlyFans model, Maria Kovalchuk, awakens from coma after attending “Porta Potty” Party in Dubai 😳 #mariakovalchuk #portapottydubai ♬ original sound - breasking buzz us

 

Όταν όμως έφταναν εκεί, βρίσκονταν εγκλωβισμένες σε ένα κύκλωμα πορνείας και στα porta potty party. 

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει πως ακόμα δεν είναι σαφείς οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Μοουεσίγκουα και ότι η Interpol της Ουγκάντα φέρεται να εξέδωσε  ερυθρά αναγγελία για τη σύλληψή του. 

Ντουμπάι: Μοντέλο του Onlyfans βρέθηκε βαριά τραυματισμένο μετά από πάρτι

Η πρεσβεία της Ουγκάντας στο Αμπού Ντάμπι, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «οι έρευνες για την εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ».

Ντουμπάι: Η δράση του εγκέφαλου των porta potty party

Μαρτυρίες που δημοσιεύει το BBC αποκαλύπτουν πως οι γυναίκες που έπεφταν στα δίχτυα του Μοουεσίγκουα υποχρεώνονταν να αποπληρώσουν τεράστια χρέη που τους φόρτωνε, δήθεν για αεροπορικά εισιτήρια, βίζες κι έξοδα διαμονής. 

 

@theparanormalfiles This is so shocking… #truecrime #truecrimetok #dark #disturbing #truecrimetiktok #truecrimestory #truecrimeanytime #truecrimestorytime #evil #scary #creepy #dubai #dubai🇦🇪 #dubai_dxb_uae #party #parties #saudi #saudiarabia🇸🇦 #portapotty #portapottydubai ♬ Beethoven Moonlight Sonata-High Sound Quality - Amemiya

 

Μέσα σε σύντομο διάστημα, οι οφειλές των θυμάτων του εκτοξεύονταν σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται να ικανοποιούν τα πιο αρρωστημένα βίτσια των πλούσιων πελατών, κυρίως λευκών Ευρωπαίων. 

Το όνομα του Μοουεσίγκουα έχει συνδεθεί και με δύο μυστηριώδεις θανάτους γυναικών από την Ουγκάντα, της της Μονίκ Κουράντζι και της Κέιλα Μπιρούντζι, που βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι.

Οι αρχές τότε είχαν κάνει λόγο για αυτοκτονίες, όμως συγγενείς και φίλοι των δύο γυναικών καταγγέλλουν ότι δεν έγινε σωστή έρευνα από τις αρχές για τους δύο αυτούς θανάτους και ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο Μοουεσίγκουα διαχειριζόταν τα διαμερίσματα που έμεναν. 

Σε μία περίπτωση μάλιστα, συγγενής της Μονίκ τον αντιμετώπισε και εκείνος φέρεται να του είπε: «Δεν είναι η πρώτη που πεθαίνει. Και δεν θα είναι η τελευταία».

Το δίκτυο που εκμεταλλευόταν τις γυναίκες λειτουργούσε υπό πλήρη μυστικότητα. Ο Μοουεσίγκουα χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα, πλήρωνε για «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και φρόντιζε τα συμβόλαια για σπίτια κι αυτοκίνητα να μην εμφανίζονται ποτέ στο δικό του όνομα. 

Σε συνομιλία του με ρεπόρτερ του BBC που δεν είχε αποκαλύψει την ιδιότητά του, είχε μιλήσει ανοιχτά για «25 κορίτσια διαθέσιμα με αμοιβή από 1.000 δολάρια τη βραδιά». Όπως διευκρίνιζε μάλιστα για…  «πιο τρελά πράγματα» η τιμή ανέβαινε σημαντικά.

Είπε επίσης ότι οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που ήθελαν οι πελάτες.

«Θα μπορούσα να κερδίσω το λαχείο και πάλι θα έκανα αυτή τη δουλειά… είναι πια κομμάτι μου», είχε πει στο BBC.

Τι είναι τα porta potty party

Στα συγκεκριμένα πάρτι οι νεαρές γυναίκες φέρονται να εκτελούν φρικιαστικές σεξουαλικές πράξεις που περιλαμβάνουν σωματικά υγρά και κόπρανα, έναντι χρημάτων. Στην ουσία δηλαδή, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται σαν «τουαλέτες» καθώς ο όρος porta potty σημαίνει «φορητή τουαλέτα».

Σύμφωνα με το AOL, υπάρχουν γυναίκες που πληρώθηκαν μέχρι και 50.000 δολάρια για να τους βγάλουν τα δόντια, να τις χτυπήσουν, να τους ξυρίσουν το κεφάλι ή να τις κρεμάσουν με μεταλλικά άγκιστρα.

Στα πάρτι αυτά, οι γυναίκες δεν προσφέρουν απλά σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά υποβάλλονται σε διεστραμμένες πρακτικές, όπως κτηνοβασία (για παράδειγμα, με καμήλες), την κατανάλωση περιττωμάτων καθώς και απόλυτη υποταγή και ταπείνωση από τους συμμετέχοντες στα πάρτι.

Οι συμμετέχουσες υπογράφουν συμβόλαια εμπιστευτικότητας και πολλές είναι αυτές που δεν πρόκειται να καταγγείλουν το οτιδήποτε στις Αρχές, μετά την αλλαγή του νόμου στο Ντουμπάι σχετικά με το σεξ εκτός γάμου.

