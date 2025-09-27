Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο

Ζήτησε από την Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli

27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
Πολιτικη
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν δε θα συναντηθούν ούτε στην Κοπεγχάγη, καθώς σύμφωνα με την Αθήνα, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αναμένεται να πάει την ερχόμενη εβδομάδα, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 

Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός χθες έθεσε για πρώτη φορά το θέμα του casus belli, από το βήμα του OHE. 

«Η τουρκική απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας πρέπει να ανακληθεί», είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, τονίζοντας παράλληλα ότι οι Έλληνες επιδιώκουμε τον διάλογο, «αλλά δεν είμαστε αφελείς». 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν δε συναντήθηκαν ούτε στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη. 

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε σήμερα φωτογραφία από εκείνη τη δεξίωση, στην οποία είναι μαζί ο πλανητάρχης κι ο Έλληνας πρωθυπουργός, με τις συζύγους τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, οι δύο ηγέτες δε θα αργήσουν να τα ξαναπούν δια ζώσης. 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
