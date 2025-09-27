Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν δε θα συναντηθούν ούτε στην Κοπεγχάγη, καθώς σύμφωνα με την Αθήνα, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αναμένεται να πάει την ερχόμενη εβδομάδα, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός χθες έθεσε για πρώτη φορά το θέμα του casus belli, από το βήμα του OHE.

«Η τουρκική απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας πρέπει να ανακληθεί», είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, τονίζοντας παράλληλα ότι οι Έλληνες επιδιώκουμε τον διάλογο, «αλλά δεν είμαστε αφελείς».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν δε συναντήθηκαν ούτε στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε σήμερα φωτογραφία από εκείνη τη δεξίωση, στην οποία είναι μαζί ο πλανητάρχης κι ο Έλληνας πρωθυπουργός, με τις συζύγους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, οι δύο ηγέτες δε θα αργήσουν να τα ξαναπούν δια ζώσης.

