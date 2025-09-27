Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»

Το σχόλιο με αφορμή την εξομολόγηση του δημοσιογράφου για τον σκύλο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 15:46 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
27.09.25 , 14:45 Άνω Πατήσια: Πώς δημοσιογράφοι έπιασαν επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη
27.09.25 , 14:33 Πρεμιέρα με Άννα Βίσση για τη Ναταλία Γερμανού: «Μας λείψατε πάρα πολύ»
27.09.25 , 14:16 Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου
27.09.25 , 13:44 Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
27.09.25 , 13:41 Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές
27.09.25 , 13:33 Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
27.09.25 , 13:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 13:05 YANGWANG U9 Xtreme: Δεν το πιάνει στον δρόμο...κανένα
27.09.25 , 12:55 Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
27.09.25 , 12:19 3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου
27.09.25 , 12:19 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
27.09.25 , 11:47 Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante
27.09.25 , 11:34 Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για τη μεγάλη απώλεια των γονιών του και τo συναισθηματικό δέσιμο με τον σκύλο του, Κούπερ, σε μια κατάθεση ψυχής στον Γιώργο Σκρομπόλα. «Μου λείπουν οι γονείς μου και τώρα φοβάμαι μη χάσω τον σκύλο μου. Ο Κούπερ έχει συγκεντρώσει όλο τον πόνο μου. Αν πάθει κάτι, δεν ξέρω τι θα γίνει», εξομολογήθηκε με σπασμένη φωνή.

Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»

 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

Απόσπασμα από τη συγκινητική κι ανθρώπινη συνέντευξη του δημοσιογράφου στο zappit προβλήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου 27/9, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σχολιάζει: 

Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;» 

Μας συγκίνησε αυτό που είπε και για τον Κούπερ. Εγώ καταλαβαίνω, χωρίς να το προσωποποιώ. Μου στοίχισε και μένα πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω βιώσει αυτή την απώλεια (των γονιών). Σας το λέω εγώ, που έχω διαφωνήσει άπειρες φορές μαζί του, δεν ξέρεις τι κουβαλά ο καθένας μέσα στη ψυχή του.

Δεν ξέρεις τι έχει όταν κλείνει η πόρτα… Έβλεπα τη συνέντευξη και ήθελα να τον αγκαλιάσω. Ήθελα να του πω ότι σε καταλαβαίνουμε… Νιώθω ότι του λείπει αγάπη, η ζεστασιά και μια αγκαλιά», ανέφερε η παρουσιάστρια του Open. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top