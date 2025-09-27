Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για τη μεγάλη απώλεια των γονιών του και τo συναισθηματικό δέσιμο με τον σκύλο του, Κούπερ, σε μια κατάθεση ψυχής στον Γιώργο Σκρομπόλα. «Μου λείπουν οι γονείς μου και τώρα φοβάμαι μη χάσω τον σκύλο μου. Ο Κούπερ έχει συγκεντρώσει όλο τον πόνο μου. Αν πάθει κάτι, δεν ξέρω τι θα γίνει», εξομολογήθηκε με σπασμένη φωνή.

Απόσπασμα από τη συγκινητική κι ανθρώπινη συνέντευξη του δημοσιογράφου στο zappit προβλήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου 27/9, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σχολιάζει:

Μας συγκίνησε αυτό που είπε και για τον Κούπερ. Εγώ καταλαβαίνω, χωρίς να το προσωποποιώ. Μου στοίχισε και μένα πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω βιώσει αυτή την απώλεια (των γονιών). Σας το λέω εγώ, που έχω διαφωνήσει άπειρες φορές μαζί του, δεν ξέρεις τι κουβαλά ο καθένας μέσα στη ψυχή του.

Δεν ξέρεις τι έχει όταν κλείνει η πόρτα… Έβλεπα τη συνέντευξη και ήθελα να τον αγκαλιάσω. Ήθελα να του πω ότι σε καταλαβαίνουμε… Νιώθω ότι του λείπει αγάπη, η ζεστασιά και μια αγκαλιά», ανέφερε η παρουσιάστρια του Open.