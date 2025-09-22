Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

«Ήταν η πρώτη φορά που έκανα πρεμιέρα και δεν είχα μήνυμά του»

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με την Ιωάννα Μαλέσκου και την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του

«Πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι είχα υπολογίσει στα νούμερα τηλεθέασης… Θέλει χρόνο όμως για να δείξει…», σχολίασε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης από τις πρώτες δυο ημέρες εκπομπής. 

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

«Δεν έχω δει την εκπομπή που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης (σ.σ. το Μένουμε Ελλάδα στον ΣΚΑΪ). Εμένα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γενικά μου αρέσει. Θεωρώ ότι δεν έχει πολύ δημοσιογραφική χροιά αυτό που κάνει, αν έχει τότε κακώς είναι εκεί, αν δεν έχει, δε με ενοχλεί. Σίγουρα δε μου αρέσει που δυο δημοσιογράφοι φάνηκε να υποβιβάστηκαν. Στο τέλος ξέρω ότι τα κανάλια κάνουν αυτό που θέλουν…» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του, του γνωστού δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα και τη στήριξη που δέχθηκε από τους φίλους του, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του. 

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει» καρδιές για τον θάνατο του πατέρα του

«Η δουλειά και το ταξίδι που πήγαμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά με βοήθησαν να αντιμετωπίσω τον θάνατο του πατέρα μου. Είμαι τυχερός που έχω πολύ καλούς φίλους, όπως ο Δημήτρης κι ο Θέμης. Μου στάθηκαν πάρα πολύ και πριν και μετά και ακόμα. Σκέφτηκα ότι είμαστε τρείς άνθρωποι που πλέον δεν έχουμε πατέρα, μας ενώνει αυτή η απώλεια. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα πρεμιέρα και δεν είχα μήνυμά του, γιατί μου έστελνε συνέχεια», είπε συγκινημένος.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

«Στη Φαίη να πω ότι…» ξεκίνησε να λέει ο παρουσιαστής, αλλά λύγισε και σταμάτησε. Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, αποκάλυψε: «Έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου. Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα. Κι ας μην είμαστε κολλητοί. Την αγαπώ πολύ».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»

Η εξομολόγηση αυτή φόρτισε το κλίμα στο στούντιο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και την αντίδραση της Φαίης Σκορδά, η οποία παρακολουθούσε το στιγμιότυπο μέσα από τη δική της εκπομπή. Συγκινημένη, δεν κατάφερε να κρύψει τα συναισθήματά της και σχολίασε on air: «Συγκινήθηκες κι εσύ… κι εγώ δεν το περίμενα τώρα. Από την αρχή τον βλέπω και δεν είναι ο Λάμπρος που ξέρω, είναι στεναχωρημένος». 

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

Τη συγκίνησή του δεν μπόρεσε να κρύψει κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που, επίσης, έχει χάσει τους γονείς του

