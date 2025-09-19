Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»

Με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δέχτηκε μια κριτική από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η οποία τον στεναχώρησε, με αποτέλεσμα να του στείλει μήνυμα.

Στην τοποθέτησή του ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε υποστηρίξει πως δεν μπορεί ένας ηθοποιός να συνοντίσει μια δημοσιογραφική εκπομπή, όπως είναι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Σχολιάζοντας το γεγονός το πρωί της Παρασκευής μέσα από Buongiorno, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξέσπασε κατά του ηθοποιού, επειδή προσπαθεί επίμονα να επικοινωνήσει μαζί του κι εκείνος τον αγνοεί, παρότι είναι φίλοι.

«Ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Έχουμε καταντήσει πριν σχολιάσουμε κάτι αρνητικά να δώσουμε ένα παρασκήνιο και να απολογούμαστε. Είπα ότι εμένα είναι φίλος μου, ότι είναι ταλαντούχος, ότι ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει καλά σε επίπεδο ψυχαγωγίας, στα παιχνίδια στο Tempting Fortune για να μπορέσω και ο Γιάννης και όλοι να πω κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε – ακόμα κι αν είναι φίλος μου- πρέπει ή είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφους. Και επιμένω.

Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες, ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα. Δεν ξέρω τι φίλος είσαι που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο -γιατί οι φίλοι καταρχάς παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν ένα μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο-, δεν το σηκώνεις, σου στέλνω και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ! Δεν ξέρω τι σκατά φιλία είναι αυτή! Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου, δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή», επέμεινε στην άποψή του ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά.

Όταν η παρουσιάστρια σχολίασε ότι «δεν τρέχει κάτι», εκείνος απάντησε: «Για εμένα τρέχει. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι».