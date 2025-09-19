Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»

Έκανε τα παράπονά του on air στον φίλο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 15:55 Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West
19.09.25 , 15:44 «Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
19.09.25 , 15:06 Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
19.09.25 , 15:04 Μαρία Φαραντούρη και Γρηγόρης Βαλτινός τιμούν τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη
19.09.25 , 15:01 Άννα Τσουκαλά: Η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της μιλάει για το θαύμα της
19.09.25 , 14:43 Πετράλωνα: Σήμερα η δίκη για τους βιασμούς δύο αδελφών
19.09.25 , 14:38 Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας της Ειρήνης Μουρτζούκου
19.09.25 , 14:33 Απόψε η πρεμιέρα του GNTM: Τα νέα πρόσωπα, οι κριτές και τα μεγάλα έπαθλα
19.09.25 , 14:23 Ανατροπή στον μηχανισμό θανάτου Παναγιωτάκη-Η νέα εκδοχή των ιατροδικαστών
19.09.25 , 14:23 Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
19.09.25 , 14:20 Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»
19.09.25 , 14:18 Final Four: Για ποιούς άφησε αιχμές ο Αταμάν
19.09.25 , 14:16 Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο
19.09.25 , 14:05 Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη με τη Χρηστίδου
19.09.25 , 14:00 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
Άννα Τσουκαλά: Η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της μιλάει για το θαύμα της
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δέχτηκε μια κριτική από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η οποία τον στεναχώρησε, με αποτέλεσμα να του στείλει μήνυμα. 

Τσιμιτσέλης - «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει»

Στην τοποθέτησή του ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε υποστηρίξει πως δεν μπορεί ένας ηθοποιός να συνοντίσει μια δημοσιογραφική εκπομπή, όπως είναι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Σχολιάζοντας το γεγονός το πρωί της Παρασκευής μέσα από Buongiorno, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξέσπασε κατά του ηθοποιού, επειδή προσπαθεί επίμονα να επικοινωνήσει μαζί του κι εκείνος τον αγνοεί, παρότι είναι φίλοι. 

Ουγγαρέζος: «Ξέχασα ότι είμαστε σε εγγραφή» - Το μπέρδεμα & τα γέλια on air

«Ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Έχουμε καταντήσει πριν σχολιάσουμε κάτι αρνητικά να δώσουμε ένα παρασκήνιο και να απολογούμαστε. Είπα ότι εμένα είναι φίλος μου, ότι είναι ταλαντούχος, ότι ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει καλά σε επίπεδο ψυχαγωγίας, στα παιχνίδια στο Tempting Fortune για να μπορέσω και ο Γιάννης και όλοι να πω κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε – ακόμα κι αν είναι φίλος μου- πρέπει ή είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφους. Και επιμένω.

Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»

Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες, ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα. Δεν ξέρω τι φίλος είσαι που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο -γιατί οι φίλοι καταρχάς παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν ένα μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο-, δεν το σηκώνεις, σου στέλνω και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ! Δεν ξέρω τι σκατά φιλία είναι αυτή! Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου, δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή», επέμεινε στην άποψή του ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά. 

Όταν η παρουσιάστρια σχολίασε ότι «δεν τρέχει κάτι», εκείνος απάντησε: «Για εμένα τρέχει. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top