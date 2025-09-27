Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κι ο Κίμων Κουρής παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς/ Βίντεο από την εκπομπή «Καλύτερα Δε γίνεται»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κι όπως είναι φυσικό πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή.

Σήμερα Σάββατο 27/9 η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία από την πρώτη βόλτα με τον τριών εβδομάδων γιο της.

H καθημερινότητά της περιστρέφεται πλέον γύρω από το νεογέννητο μωράκι της, με την ίδια να σχολιάζει με χιούμορ: «Ώστε ο υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε κανονικά όλες αυτές τις μέρες ε…».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Η γλυκιά μανούλα νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη για το μικρό της θαύμα, τονίζοντας πως θα κάνει τα πάντα για να είναι ευτυχισμένος:

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του @omilosiaso . Είστε υπέροχοι!

Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς!



Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», έγραψε λίγο μετά τη γέννηση του γιου της.