Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»

«Ήταν ιδιότροπη», λέει ο πατέρας του θύματος και του δράστη

Για έναν ιδιόρρυθμο άνθρωπο μίλησε ο πατέρας της 59χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον αδελφό της στη Θεσσαλονίκη

«Μας τυράννησε πολύ. Ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Ήταν αγχωτική και σου μετέδιδε το άγχος της. Τον βασάνισε τον αδελφό της. Του τηλεφωνούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αγανάκτησε. Τη στήριζε όλα αυτά τα χρόνια και οικονομικά και συναισθηματικά», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί

Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή είχε χωρίσει με τη μητέρα της, όταν ήταν μικρή είχε περάσει δύσκολα. Όμως εκείνος την πήγε στους γονείς του και όταν ξαναπαντρεύτηκε την πήρε και τη μεγάλωσε με τη δεύτερη σύζυγό του. 

αδελφοκτόνος 1

«Ήταν πολύ περίεργη. Δε στερέωνε ούτε με συγγενείς ούτε με φίλους. Είχε αρραβωνιαστεί κάποια στιγμή και χώρισε. Όταν χώρισε έκανε την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας και στη συνέχεια έκανε άλλες δύο», πρόσθεσε ο πατέρας. 

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»α

Για εξαιρετικά ιδιότροπο χαρακτήρα έκαναν λόγο και γείτονές της. Όπως είπαν δεν είχε καμία σχέση με κανέναν στην πολυκατοικία που διέμενε και είχε τσακωθεί με αρκετούς. 

Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία για την άτυχη 59χρονη 

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 59χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, πάλεψε έως την τελευταία στιγμή να ξεφύγει από τον βρόγχο, που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της ο αδελφός της, όπως αποδεικνύουν και τα σημάδια πάλης που εντοπίστηκαν. 

αδελφοκτόνος 2

Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της

Ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Η δολοφονία έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο ίδιος ο 50χρονος την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από τον λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη.

50χρονος αδελφοκτόνος: «Θόλωσα» είπε στον Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη

Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και τους είπε ότι η αδελφή του είναι νεκρή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί ομολόγησε και με απόλυτη ηρεμία τους ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα. 

αδελφοκτόνος 3

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»

Εκεί τους είπε πως είναι συντετριμμένος και συγκλονισμένος από την πράξη του, ότι θόλωσε λόγω μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς της αδελφής του και την έπνιξε. 

