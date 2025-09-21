Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της

Ένα προφητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που έπεσε νεκρή από τον αδελφό της μέσα στο σπίτι της.

Νωρίς το πρωί ο 50χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, συνοδεία επτά αστυνομικών. Δεν σήκωσε ούτε για μια στιγμή το βλέμμα του περνώντας την είσοδο του κτηρίου.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί – Η στιγμή της σύλληψής του

Έμεινε για λίγη ώρα στο γραφείο του δικαστικού λειτουργού ακούγοντας τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη ώστε να απολογηθεί για όσα κατηγορείται ότι έκανε μέσα στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, χθες το μεσημέρι. Στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και όπως βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε το Star από τη στιγμή της σύλληψής του, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τις αρχές αλλά και ατάραχος.

Η στιγμή της σύλληψής του 50χρονου από τους αστυνομικούς

«Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» φέρεται να είπε στον εισαγγελέα.

Τι φέρεται να είπε ο αδελφοκτόνος στον εισαγγελέα για τον φόνο

Το βίντεο με τα μηνύματα του θύματος λίγο πριν τη δολοφονία της

Η 59χρονη αδελφή του, γνωστή μακιγιέζ στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Είχε μόλις επιστρέψει από το νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί με πρόβλημα υγείας. Η ίδια, μέσα από το νοσοκομείο, είχε μιλήσει για την περιπέτειά της:

«Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου... Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς... Οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Μια φίλη του θύματος, συγκλονισμένη και αυτή, μίλησε στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου, προσπαθώντας να εξηγήσει και η ίδια τι συνέβη ανάμεσα στα δύο αδέλφια:

«Πήγα, την βοήθησα, πήγαμε στο νοσοκομείο, κάνανε την εισαγωγή και μετά από εκεί και πέρα την φρόντιζε ο αδερφός της, ο αδερφός της την στήριζε πάρα πολύ. Προχθές ήρθε στο μαγαζί μου για να ψωνίσει πράγματα για την αδελφή του επειδή θα έβγαινε. Αυτό ήταν κάτι αναπάντεχο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σε σοκ» δήλωσε.

Τι δήλωσε φίλη του θύματος στο Star

Όσο για τους κατοίκους της περιοχής; Έμειναν άφωνοι, καθώς τίποτα δεν προμήνυε ότι ο 50χρονος, και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, θα έκοβε το νήμα της ζωής της αδελφής του με αυτόν τον τρόπο.

«Μόλις το έμαθα έμεινα κόκκαλο κι εγώ, τι να σας πω. Αδελφός να σκοτώσει την αδελφή του;» αναρωτήθηκε.

O δράστης αιφνιδίασε το θύμα που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα που μπήκαν μέσα στο σπίτι και εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και πεσμένη στο πάτωμα, δεν βρήκαν τα δωμάτια αναστατωμένα. Σαν να μην πρόλαβε η 59χρονη ούτε καν να αντιδράσει, καθώς ο αδερφός της την αιφνιδίασε περνώντας τη σακούλα γύρω από τον λαιμό της.

