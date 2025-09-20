Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία thestival.gr
Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. / MEGA
Σοκ στη Θεσσαλονίκη όπου ένας άνδρας δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην 59χρονη αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
