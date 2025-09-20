Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. / MEGA

Σοκ στη Θεσσαλονίκη όπου ένας άνδρας δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην 59χρονη αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.