Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος

Από τον Πύργο οι δύο άνδρες

ασθενοφόρο περιπολικό
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αρκαδία, όπου σύμφωνα με το patrisnews.com κυνηγός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησης με φίλο του.

Αχαΐα: Πήγαν για κυνήγι και πυροβόλησε τον ξάδερφό του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες από τον Πύργο είχαν βγει στην περιοχή για κυνήγι.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ένας πυροβόλησε τον φίλο του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Φλώρινα: Πυροβολήθηκε 49χρονος στο κυνήγι- Συνελήφθησαν 3 κυνηγοί φίλοι του

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της Θηροφυλακής και διασώστες.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.  

Αρκαδία: Κακοποιοί έδεσαν και χτύπησαν ηλικιωμένους για να τους ληστέψουν

