Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αρκαδία, όπου σύμφωνα με το patrisnews.com κυνηγός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησης με φίλο του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες από τον Πύργο είχαν βγει στην περιοχή για κυνήγι.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ένας πυροβόλησε τον φίλο του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της Θηροφυλακής και διασώστες.
Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.
