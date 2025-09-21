Στον Εισαγγελέα σήμερα ο αδελφοκτόνος της Θεσσαλονίκης

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, ο 50χρονος άνδρας που σκότωσε την 59χρονη αδελφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έπνιξε την αδελφή του με σακούλα, μέσα στο διαμέρισμά της στη συνοικία Χαριλάου και πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την Αστυνομία, την οποία ειδοποίησε για τον φόνο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» που οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα της νεκρής γυναίκας, που ήταν τυλιγμένη με σακούλες στο κεφάλι.

Η 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδερφό της στη Θεσσαλονίκη



Τα κίνητρά του δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με μαρτυρίες είχε πολύ καλή σχέση με την 59χρονη. Μάλιστα όταν η αδερφή του πήρε πρόσφατα εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ο 50χρονος ήταν εκείνος που την επέστρεψε στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως μια παρατήρηση που του έκανε ενδέχεται να πυροδότησε έναν καβγά με μοιραία κατάληξη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η 59χρονη έφερε τραύματα στον λαιμό και ο θάνατός της επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο με νάιλον σακούλα.

Ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών και δήλωσε μετά τη σύλληψή του ότι θα καταθέσει μόνο παρουσία δικηγόρου. Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια και δεν υπήρχε ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας ή ενδοοικογενειακής βίας.