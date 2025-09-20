Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»

Τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου. Αδελφός έπνιξε την αδελφή του με μια σακούλα και στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία. Μάλιστα, ο ίδιος τους άνοιξε την πόρτα.

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Τα πρώτα λόγια του 50χρονου αδελφοκτόνου

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Χαριλάου γύρω στις 3 το μεσημέρι.

Ο 50χρονος κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, λέγοντας «έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε».

Όταν πήγαν οι αρχές στο σημείο, βρήκαν το θύμα με σακούλες τυλιγμένες γύρω από τον λαιμό. Μια γυναίκα 60 ετών, ήταν νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Θεσσαλονίκη: «Έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φαίνεται ότι για χρόνια φρόντιζε την ετεροθαλή αδελφή του.

Ο δράστης κρατείται και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διακριβώσουν ποιος ήταν ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. 

Θεσσαλονίκη: «Έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε»

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ραλλιώς Λεπίδου στο Star, τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς ήταν:

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Θεσσαλονίκη: «Έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε»

Σύμφωνα με μαρτυρία φιλικού προσώπου, τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη. Όπως είπε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν «στήριγμα» για την αδερφή του καθώς τη φρόντιζε όταν εκείνη αρρώστησε και μπήκε στο νοσοκομείο.

 

