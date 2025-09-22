«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί

Το βίντεο που είχε αναρτήσει η 59χρονη λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί από τον αδερφό της / Βίντεο Mega

Συγκλονισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από την άγρια δολοφονία της 59χρονης γυναίκας, από τα χέρια του ίδιου της του ετεροθαλή αδερφού το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η 59χρονη που εργαζόταν ως μακιγιέζ και είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε μοιραστεί στα προσωπικά της social media ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη.

Σε αυτό, αναφερόταν στην περιπέτεια της υγείας της και τον αγαπημένο της αδερφό, ενώ αυτό που γέννησε ερωτήματα, ήταν η αναφορά της σε κάποιους που «προσπάθησαν να τη φάνε».

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται... Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ. Τους αγαπώ».

«Γιατί το κοινοποιώ αυτό; Γιατί θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε, δεν θα γίνει το δικό τους…».

Θεσσαλονίκη: «Θόλωσα και δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ»

Το κίνητρο της νέας γυναικοκτονίας παραμένει ακόμα άγνωστο, παρά το γεγονός ότι ο 50χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, μια «συμπεριφορά που επαναλαμβανόταν» από την αδερφή του τον έκανε να χάσει τον έλεγχο:

«Θόλωσα και δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Είμαι συντετριμμένος με αυτό που έγινε και μόλις τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έκανα», δήλωσε.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο ίδιος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 50χρονος, αφού έπνιξε την αδερφή του με πλαστική σακούλα, τηλεφώνησε στην αστυνομία, στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για την πράξη του. Τους περίμενε στο σημείο και συνελήφθη.