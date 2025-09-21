Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»

Θεσσαλονίκη - Πατέρας θύματος και δράστη: «Οι δικαστές να τον απαλλάξουν γιατί είναι καλό παιδί» / MEGA

«Έχουμε πέσει από τα σύννεφα, ο γιος μου δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα», λέει ο πατέρας του 50χρονου άνδρα από τη Θεσσαλονίκη που αφαίρεσε τη ζωή της ετεροθαλούς αδερφής του πνίγοντας την με σακούλα.

Η 59χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου της του αδερφού

Ο πατέρας των δύο αδελφών δηλώνει συγκλονισμένος για το αποτρόπαιο έγκλημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega, ο 50χρονος δράστης ήταν το «καλύτερο παιδί», δεν αντιμετώπισε ποτέ ψυχολογικά προβλήματα και δεν είχε καμία διένεξη με την αδερφή του για να οδηγηθούν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία. Δήλωσε, μάλιστα, πως επειδή ο γιος του είναι καλό παιδί, θα πρέπει οι δικαστές να τον απαλλάξουν.

«Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω. Δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν για τον γιο μου, από 18 χρονών αιμοδότης είναι. Κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος».

O 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη ενώ οδηγείται στον Εισαγγελέα (φωτογραφία Eurokinissi/ Ν. Σιμόπουλος)

«Ήταν αγαπημένα αδέρφια»

«Δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα ο γιος μου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα. Δεν είπε τίποτα κακό για την αδελφή του», πρόσθεσε ο πατέρας των δύο αδελφών.

«Δεν ξέρω τι έγινε μεταξύ τους, τα παιδιά ήταν αγαπημένα», κατέληξε ο πατέρας θύματος και δράστη, μιλώντας για την τραγωδία που βρήκε την οικογένειά του.

Σημειώνεται ότι στον 50χρονο αδελφοκτόνο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη ώστε να απολογηθεί για όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, χθες το μεσημέρι.