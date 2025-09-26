GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Cheerleader, προπονήτρια και μοντέλο - Δείτε την audition της Ξένιας

26.09.25 , 21:45 GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ξένια είναι 25 ετών, έχει ύψος 1,78 μ. και κατάγεται από τη Ρωσία, ωστόσο μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας.

GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Με σπουδές στην Κέρκυρα και μετέπειτα στην Αθήνα, έχει καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη της για την κίνηση και την εμφάνιση με τρεις ιδιότητες: cheerleader, προπονήτρια και μοντέλο.

Η Ξένια στην audition του GNTM 2025 με αυτοπεποίθηση

Δες τα επεισόδια του GNTM στο StarTv

«Η εικόνα μου με ταΐζει»

Με αυτοπεποίθηση πριν την audition στο GNTM, η Ξένια δήλωσε πως είναι ευτυχισμένη που «η εικόνα της μπορεί να την ταΐσει». Μάλιστα, δεν αποχωρίζεται ποτέ τον «τυχερούλη» της – ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι που τη συνοδεύει παντού.

GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Η στήριξη της οικογένειας

Στο πλευρό της στο στούντιο βρέθηκε η μητέρα της, δηλώνοντας πως τη στηρίζει σε όλα. Ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή και η Ξένια, συγκινημένη, ανέφερε ότι τον νιώθει ως «φύλακα άγγελο».

GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Η Ξένια με τη μητέρα της

Η καρέκλα του κριτή και η μεγάλη στιγμή

Όταν μπήκε στο πλατό, οι κριτές της ζήτησαν να καθίσει στην καρέκλα του κριτή, αφού ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σκαλοπάτι. «Τεράστια τιμή να κάθεσαι στην καρέκλα του κριτή», σχολίασε η ίδια.

GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε ως κομπάρσος σε μια ισπανική ταινία με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η εμπειρία αυτή της άνοιξε τον δρόμο προς το μόντελινγκ, όπου πλέον θέλει να αφιερωθεί επαγγελματικά.

Η Ξένια ποζάρει μπροστά στους κριτές του GNTM

Η ετυμηγορία των κριτών

Η ομορφιά της κέρδισε αμέσως την επιτροπή, αν και της επισήμαναν πως χρειάζεται «δυνατό στομάχι» και βελτίωση στο περπάτημά της. Παρ’ όλα αυτά, η Ξένια πέρασε στην επόμενη φάση με 5 “ναι”, αποδεικνύοντας ότι έχει προοπτικές να ξεχωρίσει.

 

GNTM 2025
 |
GNTM
 |
GNTM 6
