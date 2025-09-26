GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»

Η Ξένια είναι 25 ετών, έχει ύψος 1,78 μ. και κατάγεται από τη Ρωσία, ωστόσο μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας.

Με σπουδές στην Κέρκυρα και μετέπειτα στην Αθήνα, έχει καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη της για την κίνηση και την εμφάνιση με τρεις ιδιότητες: cheerleader, προπονήτρια και μοντέλο.

«Η εικόνα μου με ταΐζει»

Με αυτοπεποίθηση πριν την audition στο GNTM, η Ξένια δήλωσε πως είναι ευτυχισμένη που «η εικόνα της μπορεί να την ταΐσει». Μάλιστα, δεν αποχωρίζεται ποτέ τον «τυχερούλη» της – ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι που τη συνοδεύει παντού.

Η στήριξη της οικογένειας

Στο πλευρό της στο στούντιο βρέθηκε η μητέρα της, δηλώνοντας πως τη στηρίζει σε όλα. Ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή και η Ξένια, συγκινημένη, ανέφερε ότι τον νιώθει ως «φύλακα άγγελο».

Η Ξένια με τη μητέρα της

Η καρέκλα του κριτή και η μεγάλη στιγμή

Όταν μπήκε στο πλατό, οι κριτές της ζήτησαν να καθίσει στην καρέκλα του κριτή, αφού ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σκαλοπάτι. «Τεράστια τιμή να κάθεσαι στην καρέκλα του κριτή», σχολίασε η ίδια.

Το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε ως κομπάρσος σε μια ισπανική ταινία με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η εμπειρία αυτή της άνοιξε τον δρόμο προς το μόντελινγκ, όπου πλέον θέλει να αφιερωθεί επαγγελματικά.

Η ετυμηγορία των κριτών

Η ομορφιά της κέρδισε αμέσως την επιτροπή, αν και της επισήμαναν πως χρειάζεται «δυνατό στομάχι» και βελτίωση στο περπάτημά της. Παρ’ όλα αυτά, η Ξένια πέρασε στην επόμενη φάση με 5 “ναι”, αποδεικνύοντας ότι έχει προοπτικές να ξεχωρίσει.