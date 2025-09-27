Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα

Η Δούκισσα Νομικού κι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης μεγαλώνουν τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία, με αγάπη κι αισθάνονται ευλογημένοι για την εξέλιξή τους.
Η τρυφερή πλευρά της Δούκισσας Νομικού: «Δε σταματώ να συγκινούμαι»
Χθες Παρασκευή 26/9 ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια, μιας και η Αναστασία Θεοδωρίδη είχε τα γενέθλιά της.
Η γλυκιά Αναστασία έσβησε έξι κεράκια περιτριγυρισμένη από τους γονείς της και τον αδελφό της, με τα παιδικά της γέλια να γεμίζουν το σπίτι με χαρά και συγκίνηση.
Δούκισσα Νομικού: Το δώρο που της έκανε η πεθερά της, Ελένη Κόκκαλη
Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Instagram με την άκρως κοριτσίστικη κι εντυπωσιακή διώροφη τούρτα της κορούλα της, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, λατρεύει τα καλλυντικά.
«Χρόνια πολλά στο μικρό μου κορίτσι. Που σκορπίζει φως και χαρά παντού, που μου δείχνει κάθε μέρα τον δρόμο της ευτυχίας, που είμαι η μαμά της και είναι… η κολλητή μου. Μα πότε έγινες 6; Σε λατρεύουμε, Αναστασία μας.», ευχήθηκε η Δούκισσα Νομικού κάτω από τη φωτογραφία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.