Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα

Δούκισσα Νομικού: Όσα δήλωσε πριν από λίγο μήνες για την τηλεοπτική της επιστροφή / Πηγή: Alpha

Η Δούκισσα Νομικού κι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης μεγαλώνουν τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία, με αγάπη κι αισθάνονται ευλογημένοι για την εξέλιξή τους.

Χθες Παρασκευή 26/9 ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια, μιας και η Αναστασία Θεοδωρίδη είχε τα γενέθλιά της.

Η γλυκιά Αναστασία έσβησε έξι κεράκια περιτριγυρισμένη από τους γονείς της και τον αδελφό της, με τα παιδικά της γέλια να γεμίζουν το σπίτι με χαρά και συγκίνηση.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Instagram με την άκρως κοριτσίστικη κι εντυπωσιακή διώροφη τούρτα της κορούλα της, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, λατρεύει τα καλλυντικά.

Η τούρτα γενεθλίων της 6χρονης Αναστασίας

«Χρόνια πολλά στο μικρό μου κορίτσι. Που σκορπίζει φως και χαρά παντού, που μου δείχνει κάθε μέρα τον δρόμο της ευτυχίας, που είμαι η μαμά της και είναι… η κολλητή μου. Μα πότε έγινες 6; Σε λατρεύουμε, Αναστασία μας.», ευχήθηκε η Δούκισσα Νομικού κάτω από τη φωτογραφία.