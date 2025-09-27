Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα

Οι τρυφερές ευχές της παρουσιάστριας στην 6χρονη κόρη της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 13:41 Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές
27.09.25 , 13:33 Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
27.09.25 , 13:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 13:05 YANGWANG U9 Xtreme: Δεν το πιάνει στον δρόμο...κανένα
27.09.25 , 12:55 Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
27.09.25 , 12:19 3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου
27.09.25 , 12:19 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
27.09.25 , 11:47 Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante
27.09.25 , 11:34 Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
27.09.25 , 11:11 Γιαννακόπουλος & Αταμάν θέλουν το next big thing του ελληνικού μπάσκετ
27.09.25 , 10:55 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ καρφώθηκε σε βιτρίνα και τυλίχθηκε στις φλόγες
27.09.25 , 10:32 Μεταμόρφωση: Γλέντι κατέληξε σε μακελειό – 4 τραυματίες από μαχαίρωμα
27.09.25 , 10:29 Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα
27.09.25 , 10:09 Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος
27.09.25 , 10:05 Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες νέες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Όσα δήλωσε πριν από λίγο μήνες για την τηλεοπτική της επιστροφή / Πηγή: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δούκισσα Νομικού κι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης μεγαλώνουν τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία, με αγάπη κι αισθάνονται ευλογημένοι για την εξέλιξή τους. 

Η τρυφερή πλευρά της Δούκισσας Νομικού: «Δε σταματώ να συγκινούμαι»

Χθες Παρασκευή 26/9 ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια, μιας και η Αναστασία Θεοδωρίδη είχε τα γενέθλιά της.

Η γλυκιά Αναστασία έσβησε έξι κεράκια περιτριγυρισμένη από τους γονείς της και τον αδελφό της, με τα παιδικά της γέλια να γεμίζουν το σπίτι με χαρά και συγκίνηση.

Δούκισσα Νομικού: Το δώρο που της έκανε η πεθερά της, Ελένη Κόκκαλη

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Instagram με την άκρως κοριτσίστικη κι εντυπωσιακή διώροφη τούρτα της κορούλα της, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, λατρεύει τα καλλυντικά. 

Η τούρτα γενεθλίων της 6χρονης Αναστασίας

Η τούρτα γενεθλίων της 6χρονης Αναστασίας

«Χρόνια πολλά στο μικρό μου κορίτσι. Που σκορπίζει φως και χαρά παντού, που μου δείχνει κάθε μέρα τον δρόμο της ευτυχίας, που είμαι η μαμά της και είναι… η κολλητή μου. Μα πότε έγινες 6; Σε λατρεύουμε, Αναστασία μας.», ευχήθηκε η Δούκισσα Νομικού κάτω από τη φωτογραφία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top