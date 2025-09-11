Η τρυφερή πλευρά της Δούκισσας Νομικού: «Δε σταματώ να συγκινούμαι»

Με χαμόγελα, τσάντες γεμάτες προσδοκίες και τον καθιερωμένο αγιασμό, χτύπησε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μαθητές όλων των ηλικιών επέστρεψαν στα θρανία τους.

Ανάμεσά τους και τα δύο παιδιά της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη, που πέρασαν την πύλη του σχολείου με τη μαμά τους στο πλευρό τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που δεν κρύβει την αδυναμία της στα παιδιά της, βίωσε έντονα τη σημερινή μέρα και μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, μικροί και μεγάλοι! Δε σταματώ να συγκινούμαι», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια τρυφερή φωτογραφία.

Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της Δούκισσας Νομικού

Η παρουσιάστρια έχει αποσυρθεί από την έντονη τηλεοπτική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας να αφιερωθεί περισσότερο στην οικογένειά της.

Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη από το 2017, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον γιο τους, που γεννήθηκε το 2018, και την κόρη τους, που ήρθε στη ζωή ένα χρόνο αργότερα, το 2019.