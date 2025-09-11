Η τρυφερή πλευρά της Δούκισσας Νομικού: «Δε σταματώ να συγκινούμαι»

Η ανάρτηση που «έλιωσε» το Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 18:25 SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο
11.09.25 , 18:22 Οκτώβριος πιο ζεστός από τις κανονικές θερμοκρασίες
11.09.25 , 18:20 Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral
11.09.25 , 17:53 Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
11.09.25 , 17:40 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια στην ευρωζώνη η ΕΚΤ
11.09.25 , 17:36 Η τρυφερή πλευρά της Δούκισσας Νομικού: «Δε σταματώ να συγκινούμαι»
11.09.25 , 17:21 Τροχαίο Πειραιάς: Ο οδηγός του τραμ αποκλειστικά στο STAR - «Μαύρισαν όλα»
11.09.25 , 17:21 Tροφές που θα σε κάνουν να κοιμηθείς σαν πουλάκι
11.09.25 , 17:18 Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν οι 4 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 18χρονο
11.09.25 , 16:19 Εξάγωνο Ήλιου-Δία στις 12/09/2025: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
11.09.25 , 15:59 Εκνευρισμένος ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων στον ανακριτή
11.09.25 , 15:53 Έλενα Ασημακοπούλου: «Καλή αρχή στο Λύκειο, παιδί μου!»
11.09.25 , 15:49 Αναστασία: Το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο» γίνεται No. 1 σε πωλήσεις
11.09.25 , 15:20 Στη Ρεβυθούσα ο Αμερικανός «τσάρος» της Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ
11.09.25 , 15:07 Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με χαμόγελα, τσάντες γεμάτες προσδοκίες και τον καθιερωμένο αγιασμό, χτύπησε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μαθητές όλων των ηλικιών επέστρεψαν στα θρανία τους.

Ανάμεσά τους και τα δύο παιδιά της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη, που πέρασαν την πύλη του σχολείου με τη μαμά τους στο πλευρό τους.

Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες με μπλε μπικίνι και το μήνυμα

Η γνωστή παρουσιάστρια, που δεν κρύβει την αδυναμία της στα παιδιά της, βίωσε έντονα τη σημερινή μέρα και μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πώς να υιοθετήσεις το office look της Δούκισσας Νομικού

Σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, μικροί και μεγάλοι! Δε σταματώ να συγκινούμαι», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια τρυφερή φωτογραφία.

Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της Δούκισσας Νομικού

Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της Δούκισσας Νομικού

Η παρουσιάστρια έχει αποσυρθεί από την έντονη τηλεοπτική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας να αφιερωθεί περισσότερο στην οικογένειά της.

Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη από το 2017, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον γιο τους, που γεννήθηκε το 2018, και την κόρη τους, που ήρθε στη ζωή ένα χρόνο αργότερα, το 2019.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top