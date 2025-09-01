Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες με μπλε μπικίνι και το μήνυμα

Φωτογραφίες με το μπλε της μπικίνι ανέβασε η Δούκισσα Νομικού, θέλοντας να κάνει ένα post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Η Δούκισσα Νομικού, πόζαρε με μπικίνι σε μπλε απόχρωση, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, και έστειλε το δικό της μήνυμα για το πέρασμα από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο.

Με την αλυσίδα να τονίζει το μαύρισμά της και να δίνει extra λάμψη στο μπικίνι, η Δούκισσα Νομικού απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται fashion icon.

«Τελειώσαμε παιδιά. Είστε έτοιμοι;», έγραψε η Δούκισσα Νομικού.