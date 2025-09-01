Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες με μπλε μπικίνι και το μήνυμα

Τι έγραψε για το τέλος του καλοκαιριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:58 Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 16:20 Οριστικοποιείται η απόκτηση του Έντερσον
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτογραφίες με το μπλε της μπικίνι ανέβασε η Δούκισσα Νομικού, θέλοντας να κάνει ένα post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Νομικού: Κάνει outfit check και δείχνει τι φοράει πρωί, μεσημέρι, βράδυ

Η Δούκισσα Νομικού, πόζαρε με μπικίνι σε μπλε απόχρωση, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, και έστειλε το δικό της μήνυμα για το πέρασμα από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο.

Με την αλυσίδα να τονίζει το μαύρισμά της και να δίνει extra λάμψη στο μπικίνι, η Δούκισσα Νομικού απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται fashion icon.

«Τελειώσαμε παιδιά. Είστε έτοιμοι;», έγραψε η Δούκισσα Νομικού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top