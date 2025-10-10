GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

Τα catwalk battles ξεκινούν και τα ζευγάρια αποκαλύπτονται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 22:55 GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα
10.10.25 , 22:49 Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του
10.10.25 , 22:17 Ειδοποίηση σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους
10.10.25 , 22:04 Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
10.10.25 , 21:55 GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
10.10.25 , 21:50 GNTM: Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα ξεσπούν στους διαγωνιζόμενους!
10.10.25 , 21:49 Απελπισμένοι κτηνοτρόφοι εμβολιάζουν μόνοι τους τα ζώα για την ευλογιά
10.10.25 , 21:40 GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;
10.10.25 , 21:35 Δένδιας: Κρίσιμη η σημασία της συνεργασίας Ελλάδας - Μ. Βρετανίας
10.10.25 , 21:35 GNTM: Catwalk του Δημήτρη Πέτρου – Ποιοι ξεχώρισαν;
10.10.25 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 10/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 46.000.000 ευρώ
10.10.25 , 21:16 Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
10.10.25 , 21:10 GNTM: «Ιστορικό casting!» - Οι auditions έκλεισαν, ώρα για bootcamp!
10.10.25 , 21:09 ΑΑΔΕ: Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη
10.10.25 , 21:09 Γιώργος Σαμπάνης: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η δύσκολη απώλεια στη ζωή του
GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πιο ανατρεπτική στιγμή του GNTM έφτασε! Τα περιβόητα catwalk battles ξεκινούν και οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πασαρέλα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Οι κριτές αποκάλυψαν τα πολυαναμενόμενα ζευγάρια και η ένταση ανάμεσα στους παίκτες χτύπησε κόκκινο!

«Λοιπόν, συγχαρητήρια. Τα σπάτε. Πραγματικά ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Τέτοια αρχή δεν έχω ξανακάνει σε GNTM. Ήταν ένα επαγγελματικό fashion show. Τώρα όμως ξεκινάει... το διαγωνιστικό κομμάτι. Θα ήθελα να κρατήσετε αυτή την ενέργεια ότι τα σπάω. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι η καλύτερη. Στο επόμενο κομμάτι θέλω να δω ποιοι είστε. Την ταυτότητά σας. Κάντε τη δουλειά μας δύσκολη. Λοιπόν, This TV... θα σας δείξει τώρα τα ζευγάρια σας» τους είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και στη συνέχεια ανακοίνωσε τα ζευγάρια!

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα catwalk battles!

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

«Στη μόδα δεν έχει σημασία, δεν είναι τόσο σημαντικό το συναίσθημα. Σημαντικό είναι η δουλειά. Κάντε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε να κάνετε πάνω στη πασαρέλα. Διαφοροποιηθείτε. Έχετε καταλάβει ότι σας έχουμε κάνει λιγάκι σαν brands. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ίδια brands. Ένα είναι το καλό. Ξεκινάει η μάχη. Καλώς ήρθατε στα δύσκολα, σας το είπαμε;» τόνισε η Ζεν!

Οι φιλίες δοκιμάζονται, τα βλέμματα «καρφώνονται» και κάθε βήμα στο catwalk μπορεί να κρίνει το μέλλον τους στο παιχνίδι. Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν με το στιλ, το attitude και την αυτοπεποίθησή τους;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το GNTM δεν σταματά να μας εκπλήσσει – και τα catwalk battles αναμένεται να γράψουν ιστορία!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top