GNTM: Αποκαλύφθηκαν τα ζευγάρια των catwalk battles – Ποιοι κοντράρονται;

Η πιο ανατρεπτική στιγμή του GNTM έφτασε! Τα περιβόητα catwalk battles ξεκινούν και οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πασαρέλα.

Οι κριτές αποκάλυψαν τα πολυαναμενόμενα ζευγάρια και η ένταση ανάμεσα στους παίκτες χτύπησε κόκκινο!

«Λοιπόν, συγχαρητήρια. Τα σπάτε. Πραγματικά ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Τέτοια αρχή δεν έχω ξανακάνει σε GNTM. Ήταν ένα επαγγελματικό fashion show. Τώρα όμως ξεκινάει... το διαγωνιστικό κομμάτι. Θα ήθελα να κρατήσετε αυτή την ενέργεια ότι τα σπάω. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι η καλύτερη. Στο επόμενο κομμάτι θέλω να δω ποιοι είστε. Την ταυτότητά σας. Κάντε τη δουλειά μας δύσκολη. Λοιπόν, This TV... θα σας δείξει τώρα τα ζευγάρια σας» τους είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και στη συνέχεια ανακοίνωσε τα ζευγάρια!

GNTM: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα catwalk battles!

«Στη μόδα δεν έχει σημασία, δεν είναι τόσο σημαντικό το συναίσθημα. Σημαντικό είναι η δουλειά. Κάντε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε να κάνετε πάνω στη πασαρέλα. Διαφοροποιηθείτε. Έχετε καταλάβει ότι σας έχουμε κάνει λιγάκι σαν brands. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ίδια brands. Ένα είναι το καλό. Ξεκινάει η μάχη. Καλώς ήρθατε στα δύσκολα, σας το είπαμε;» τόνισε η Ζεν!

Οι φιλίες δοκιμάζονται, τα βλέμματα «καρφώνονται» και κάθε βήμα στο catwalk μπορεί να κρίνει το μέλλον τους στο παιχνίδι. Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν με το στιλ, το attitude και την αυτοπεποίθησή τους;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το GNTM δεν σταματά να μας εκπλήσσει – και τα catwalk battles αναμένεται να γράψουν ιστορία!