Πώς να υιοθετήσεις το office look της Δούκισσας Νομικού

Ένα outfit ιδανικό για το γραφείο έβαλε πρόσφατα η Δούκισσα Νομικού, αποδεικνύοντας το πόσο εξαιρετικό στιλ έχει.
Συγκεκριμένα, το αγαπημένο μοντέλο έβαλε ένα λευκό T-shirt ως βάση του outfit της με ένα strapless denim φόρεμα από πάνω δίνοντας μία έξυπνη πρόταση styling.
Με αυτό τον τρόπο, η Δούκισσα Νομικού κατάφερε να κάνει το strapless φόρεμα πιο office-friendly ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με two-toned μπαλαρίνες.
Επιμέλεια: Δέσποινα Τσαταλπά
Πηγή: www.mylife.com.cy
