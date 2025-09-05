Πώς να υιοθετήσεις το office look της Δούκισσας Νομικού

Η παρουσιάστρια έκανε το strapless φόρεμα πιο office-friendly

Ένα outfit ιδανικό για το γραφείο έβαλε πρόσφατα η Δούκισσα Νομικού, αποδεικνύοντας το πόσο εξαιρετικό στιλ έχει.

Συγκεκριμένα, το αγαπημένο μοντέλο έβαλε ένα λευκό T-shirt ως βάση του outfit της με ένα strapless denim φόρεμα από πάνω δίνοντας μία έξυπνη πρόταση styling.

Με αυτό τον τρόπο, η Δούκισσα Νομικού κατάφερε να κάνει το strapless φόρεμα πιο office-friendly ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με two-toned μπαλαρίνες.

 

Επιμέλεια: Δέσποινα Τσαταλπά
Πηγή: www.mylife.com.cy 


 

