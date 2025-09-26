GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Οι αναλογίες της ενθουσίασαν τους κριτές

Η Ελιάννα είναι 25 ετών, ζει στην Αθήνα και έχει σπουδάσει Οικονομικά στην Τρίπολη. Εργάζεται σε εταιρεία επενδύσεων, όμως το μεγάλο της όνειρο είναι το μόντελινγκ.

GNTM: Έχασες το πρώτο επεισόδιο; Δες τα highlights!

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Δες τα επεισόδια του GNTM στο StarTv

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

«Δεν βλέπω πολύ ανταγωνισμό»

Με αυτοπεποίθηση πριν την audition στο GNTM, η Ελιάννα δήλωσε ότι δεν βλέπει πολύ ανταγωνισμό, δείχνοντας έτοιμη να διεκδικήσει μια θέση στο παιχνίδι.

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Η συνάντηση με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η ίδια αποκάλυψε ότι θαυμάζει ιδιαίτερα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όταν βρέθηκε μπροστά στους κριτές, η Ηλιάνα τη ρώτησε το επίθετό της. Μόλις εκείνη απάντησε «Παπανδρέου» και πρόσθεσε ότι η μητέρα της λέγεται «Παπαγεωργίου», η κριτής ζήτησε να γνωρίσουν τη μαμά της.

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Η μητέρα της Ελιάνας μπήκε στο πλατό και δήλωσε περήφανη για την κόρη της, συγκινώντας τους πάντες.

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Οι εντυπωσιακές αναλογίες της Ελιάνας κέρδισαν τους κριτές, οι οποίοι της έδωσαν πέντε “ναι”, στέλνοντάς την πανηγυρικά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

 

GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!

Back to Top