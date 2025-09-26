Μαρίνα Ρώμα: Τι κάνει σήμερα η όμορφη ηθοποιός της δεκαετίας του '80

Όμορφη, σέξι και ταλαντούχα, η ηθοποιός Μαρίνα Ρώμα γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’80 μέσα από γνωστές βιντεοταινίες. Υπήρξε το πρόσωπο των εξωφύλλων, των επιθεωρήσεων και των σίριαλ της εποχής.

Ήταν ένα κορίτσι που αναμφίβολα ήταν ο πόθος κάθε αγοριού και στόλιζε με αφίσες της τα εφηβικά δωμάτια. Ξανθιά, με ελκυστική εμφάνιση και σπιρτάδα, μπορούσε να συγκινήσει κάθε άνδρα, ενώ το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρίνα Χήρα.

Μαρίνα Ρώμα / Εξώφυλλο της εποχής

Μία γλυκιά εποχή, όπου το γέλιο ήταν πιο αυθεντικό και τα χρόνια πιο ανέμελα, με οικογενειακές στιγμές μπροστά στην τηλεόραση, παρακολουθώντας την όμορφη ηθοποιό να πρωταγωνιστεί στο «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα».

Η Μαρίνα Ρώμα εμφανίστηκε στο πλευρό σπουδαίων ηθοποιών, όπως οι Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Ευριπιώτης κ.ά. στην ελληνική τηλεοπτική σειρά του 1985 «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και είχε μια αξιοζήλευτη καριέρα.

Μάλιστα, όταν επέστρεψε το 2000, πρωταγωνιστώντας στην τηλεοπτική σειρά «Θα σε δω στο πλοίο» και όλοι μιλούσαν για τη δυναμική επάνοδό της, εκείνη για ακόμη μία φορά επέλεξε να απέχει διακριτικά από τα φώτα της δημοσιότητας.

H Mαρίνα Ρώμα και ο Κώστας Αποστολάκης (1997) / Φωτογραφία: NDP

Μαρίνα Ρώμα: Τι κάνει σήμερα η όμορφη ηθοποιός

Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός; Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πριν από λίγες ημέρες το Κηποθέατρο Παπάγου, στην παράσταση «Ιλαριοπούλα», όπου φωτογραφήθηκε με φίλους και συναδέλφους της.

Οι Τάσος Χαλκιάς, Μαρίνα Ρώμα και Άννα Τσάφα / Φωτογραφία: NDP

Οι Ευτυχία Μοσχάκη, Τάσος Χαλκιάς, Ράνια Παπαδάκου, Μαρίνα Ρώμα και Γιώργος Λέφας / Φωτογραφία: NDP

Δείτε φωτογραφίες από το Instagram της Μαρίνας Ρώμα:

Τηλεοπτικές σειρές:

Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης (1990)

Θα σε δω στο πλοίο (2000)

Καραμπόλα (1997)

Κρις Κρος (1999)

Μέσα από το πλήθος: Ερωτική επιστολή (1984)

Μαρία η Άσχημη 2007|2007 Mega

Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του 1985|1985 ΕΡΤ2

Οικογένεια Μουσαμά 1991|1991 ΑΝΤ1

Τ' ανάποδα 1981|1981 ΕΡΤ

Το Δις Εξαμαρτείν 1993|1993 Mega

Κινηματογραφικές ταινίες: