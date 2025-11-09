Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του

Το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 59 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. 

Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του

Η οικογένειά της Κίλι Σφακιανάκη ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ο Νότης Σφακιανάκης δεν εμφανίστηκε πουθενά με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν βρέθηκε στη Ριτσώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μουστάκη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τη μέση του, με συνέπεια να μη δίνει το «παρών» στην τελετή. Μάλιστα, η δημοσιογράφος θέλησε να τονίσει – πως σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν οι φίλες της – η Κίλι Σφακιανάκη δεν ήταν 62 ετών αλλά 59.

Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του

Κατά την τελετή της αποτέφρωσης στην αίθουσα προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ στο πιάνο παίχτηκαν τραγούδια, όπως είχε ζητήσει η Κίλι Σφακιανάκη στις τελευταίες της επιθυμίες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
