Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών, την ημέρα γενεθλίων του τραγουδιστή.
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Η οικογένεια σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία για αποτέφρωση, όπως η ίδια είχε καταγράψει σε σημείωμα πριν από τον θάνατό της. Περίπου εκατό άτομα βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, αποχαιρετώντας τη σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση.
Παρόντες ήταν συγγενείς και φίλοι, μεταξύ αυτών και η οικογένειά της που ταξίδεψε από την Αγγλία. Ο Νότης Σφακιανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε το «παρών». Αν και οι λόγοι δεν έγιναν γνωστοί, η απουσία του σχολιάστηκε έντονα, δεδομένου ότι ήταν παντρεμένοι 41 χρόνια.
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας κι Αφροδίτη, μίλησαν με λόγια καρδιάς για τη μητέρα τους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες από στιγμές της οικογένειας. Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια, τα οποία είχε ζητήσει η ίδια στο σημείωμα που άφησε.
Ο Νότης κι η Κίλι γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όπου εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Η έλξη ήταν άμεση και το 1991 ένωσαν τις ζωές τους με γάμο, δημιουργώντας την οικογένεια που τόσο αγαπούσαν. Παρότι ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη… Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».