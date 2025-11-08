Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του

Δείτε όσα είπε η Ναταλία Γερμανού για την αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών, την ημέρα γενεθλίων του τραγουδιστή.

Η οικογένεια σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία για αποτέφρωση, όπως η ίδια είχε καταγράψει σε σημείωμα πριν από τον θάνατό της. Περίπου εκατό άτομα βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, αποχαιρετώντας τη σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Ο Νότης κι η Κίλι Σφακιανάκη ήταν μαζί για τέσσερις δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρόντες ήταν συγγενείς και φίλοι, μεταξύ αυτών και η οικογένειά της που ταξίδεψε από την Αγγλία. Ο Νότης Σφακιανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε το «παρών». Αν και οι λόγοι δεν έγιναν γνωστοί, η απουσία του σχολιάστηκε έντονα, δεδομένου ότι ήταν παντρεμένοι 41 χρόνια.

Τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας κι Αφροδίτη, μίλησαν με λόγια καρδιάς για τη μητέρα τους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες από στιγμές της οικογένειας. Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια, τα οποία είχε ζητήσει η ίδια στο σημείωμα που άφησε.

Παλιότερη φωτογραφία του Νότη και της Κίλι Σφακιανάκη με τα παιδιά τους, Απόλλωνα κι Αφροδίτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Νότης κι η Κίλι γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όπου εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Η έλξη ήταν άμεση και το 1991 ένωσαν τις ζωές τους με γάμο, δημιουργώντας την οικογένεια που τόσο αγαπούσαν. Παρότι ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη… Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».