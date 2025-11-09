Σαμαράς: «Ευχαρίστησα τον Θεό για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μαζί μας»

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο της κόρης του, Λένας, στα 34 της μόλις χρόνια, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε μια εκτενή τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την τραγική απώλεια που σημάδεψε την οικογένειά του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη, ο Αντώνης Σαμαράς θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για το κύμα υποστήριξης και μηνυμάτων που δέχθηκε μετά τον χαμό της κόρης του.

«Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω γι’ αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας», ανέφερε φανερά συγκινημένος ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του, Λένα / NDP PHOTO

Στη συνέχεια, πρόσθεσε «Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς (των Τεμπών). Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου του 2025. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη υπέστη επιληπτική κρίση κι άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.