Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!

Η ομογενής, με καταγωγή από τη Νίσυρο, έχει πλούσιο βιογραφικό

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.25, 12:31
Ανθούλα Κατσιματίδη: Το πρόσωπο και η φωνή της Ελληνικής Ομογένειας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός, Ανθούλα Κατσιματίδη, που έχει συμμετάσχει σε ταινία με τον σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έδωσε το «παρών» στα φετινά βραβεία Emmy και ήταν πιο εκθαμβωτική από ποτέ!

Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!

Ανέβασε, μάλιστα, στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά στο Λος Άντζελες, ποζάροντας χαμογελαστή.

Δείτε τα stories που δημοσίευσε η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα:

Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!

Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!

Η Ανθούλα Κατσιματίδη, η οποία κατάγεται από τη Νίσυρο και γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη είναι μία ηθοποιός με τεράστιο υποκριτικό ταλέντο. Αυτήν την περίοδο εμφανίζεται στη σειρά «Law and Order SVU», και υποδύεται τη δικηγόρο υπεράσπισης Μέριλ Σμιθ, καθώς και στη σειρά «FBI», ως επικεφαλής πράκτορας Σάρα Τ. 

Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στο πλευρό των Μισέλ Φάιφερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «The Family», ενώ συνεργάστηκε και με την Ολυμπία Δουκάκη στην ανεξάρτητη ταινία μικρού μήκους «Irene and Marie». 

Αγάπησε από νεαρή ηλικία την Ελλάδα μέσα από τις αφηγήσεις των γονιών της και την παρουσία της ελληνικής παράδοσης στο σπίτι, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε σε διαφημιστική εταιρεία, δίδαξε αγγλικά και στη συνέχεια υπηρέτησε ως βοηθός του πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Τζορτζ Πατάκι.

 

 

Ανθούλα Κατσιματίδη: Έχασε τον αδερφό της στους Δίδυμους Πύργους

Η ζωή της Ανθούλας Κατσιματίδη άλλαξε για πάντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν έχασε τον αγαπημένο της αδερφό, Γιάννη, στις τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στις ΗΠΑ.

Όπως εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Athensmagazine.gr: «Ο Γιάννης ήταν ένα πολύ ευτυχισμένο πλάσμα και ήθελε να ζήσει τη ζωή του στο έπακρο. Η απουσία του δε βαραίνει μόνο εμάς, την οικογένειά του, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Όσοι δεν πρόλαβαν να τον γνωρίσουν, έχασαν έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο Γιάννης ήταν ένα θαύμα, ένα καταπληκτικό παιδί».

 

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Ζω κάθε μέρα σαν να κουβαλώ τον Γιάννη πάνω μου - μέσα μου. Αυτά τα 24 χρόνια που πέρασαν, με δίδαξαν να ζω με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη ενέργεια. Να ρισκάρω τα πάντα. Να φοράω χρώματα. Και πάνω απ’ όλα, να προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένη. Για εμένα, αλλά και για εκείνον». 

