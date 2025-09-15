Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!

Emmy 2025: O 15χρονος Cooper o νεαρότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων/ βίντεο Breakfast@Star

Σε μια λαμπερή βραδιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Emmy 2025 στο Λος Άντζελες. Το «Adolescence» σάρωσε με συνολικά έξι βραβεία.

Ο Owen Cooper, ο 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς κέρδισε το βραβείο του β' ανδρικού ρόλου κι έγινε ο νεαρότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων.

Ο Owen Cooper o 15χρονος πρωταγωνιστής του "Adolescence" κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου (AP Photo/Chris Pizzello)

Τέσσερα βραβεία κέρδισε η κωμική σειρά «The Studio», ενώ ξεχώρισε η δραματική σειρά «The Pitt» με συνολικά τρία βραβεία.

Βραβεία Emmy 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

O ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​R. Scott Gemmill και το cast της δραματικής σειράς "The Pitt" με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα Emmy/ AP Chris Pizzello

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Adam Randall – Slow Horses

Σενάριο για δραματική σειρά: Dan Gilroy – Andor

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Noah Wyle – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Britt Lower – Severance​​​​​​​

H Britt Lower νικήτρια με το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στη δραματική σειρά "Severance" και ο Tramell Tillman νικητής για το β' ανδρικό ρόλο στην ίδια σειρά/ Photo by Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: T ramell Tillman – Severance

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Katherine LaNasa – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio

σειρά: Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio​​​​​​​

Ο Seth Rogen κρατά το βραβείο σκηνοθεσίας για την κωμική σειρά "The Studio" / AP Chris Pizzello

Σενάριο για κωμική σειρά: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: S eth Rogen – The Studio

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Jean Smart – Hacks​​​​​​​

Η Hannah Einbinder με το βραβείο του Α΄ γυναικείου ρόλου στην κωμική σειρά «Hacks» και η Jean Smart, με το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην ίδια κωμική σειρά: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Jeff Hiller – Somebody Somewher e

e Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Hannah Einbinder – Hacks

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογί α: Adolescence

α: Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία: Philip Barantini – Adolescence

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Stephen Graham – Adolescence​​​​​​​

Ο Stephen Graham με το cast της σειράς Adolescence​​​​​​​ κρατά το βραβείο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο σε μίνι σειρά ή ανθολογία/AP Chris Pizzello

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Cristin Milioti – The Penguin

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Owen Cooper – Adolescence

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Erin Doherty – Adolescence

Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία: Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

