Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!

Σε μια λαμπερή βραδιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Emmy 2025 στο Λος Άντζελες. Το «Adolescence» σάρωσε με συνολικά έξι βραβεία.
Adolescence: Το βίντεο από την οντισιόν του 15χρονου πρωταγωνιστή
Ο Owen Cooper, ο 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς κέρδισε το βραβείο του β' ανδρικού ρόλου κι έγινε ο νεαρότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων.
Ο Owen Cooper o 15χρονος πρωταγωνιστής του "Adolescence" κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου (AP Photo/Chris Pizzello)
Adolescence: Ποιος είναι ο 15χρονος πρωταγωνιστής που μιλούν όλοι γι΄αυτόν!
Τέσσερα βραβεία κέρδισε η κωμική σειρά «The Studio», ενώ ξεχώρισε η δραματική σειρά «The Pitt» με συνολικά τρία βραβεία.
Βραβεία Emmy 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
- Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
O R. Scott Gemmill και το cast της δραματικής σειράς "The Pitt" με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα Emmy/ AP Chris Pizzello
- Σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Adam Randall – Slow Horses
- Σενάριο για δραματική σειρά: Dan Gilroy – Andor
- Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Noah Wyle – The Pitt
- Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Britt Lower – Severance
H Britt Lower νικήτρια με το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στη δραματική σειρά "Severance" και ο Tramell Tillman νικητής για το β' ανδρικό ρόλο στην ίδια σειρά/ Photo by Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services
- Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Tramell Tillman – Severance
- Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Katherine LaNasa – The Pitt
- Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio
- Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio
Ο Seth Rogen κρατά το βραβείο σκηνοθεσίας για την κωμική σειρά "The Studio" / AP Chris Pizzello
- Σενάριο για κωμική σειρά: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio
- Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio
- Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Jean Smart – Hacks
Η Hannah Einbinder με το βραβείο του Α΄ γυναικείου ρόλου στην κωμική σειρά «Hacks» και η Jean Smart, με το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην ίδια κωμική σειρά: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
- Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Jeff Hiller – Somebody Somewhere
- Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Hannah Einbinder – Hacks
- Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία: Adolescence
- Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία: Philip Barantini – Adolescence
- Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Stephen Graham – Adolescence
Ο Stephen Graham με το cast της σειράς Adolescence κρατά το βραβείο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο σε μίνι σειρά ή ανθολογία/AP Chris Pizzello
- Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Cristin Milioti – The Penguin
- Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Owen Cooper – Adolescence
- Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Erin Doherty – Adolescence
- Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία: Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence
- Τηλεοπτική εκπομπή (talk series): The Late Show With Stephen Colbert
- Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση): SNL 50: The Anniversary Special
- Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver
- Ρεαλιστικό πρόγραμμα διαγωνισμού: The Traitors