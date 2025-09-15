Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Emmy 2025: O 15χρονος Cooper o νεαρότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια λαμπερή βραδιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Emmy 2025 στο Λος Άντζελες. Το «Adolescence» σάρωσε με συνολικά έξι βραβεία.

Adolescence: Το βίντεο από την οντισιόν του 15χρονου πρωταγωνιστή

Ο Owen Cooper, ο 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς κέρδισε το βραβείο του β' ανδρικού ρόλου κι έγινε ο νεαρότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων.

Ο Owen Cooper o 15χρονος πρωταγωνιστής του "Adolescence" κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου (AP Photo/Chris Pizzello)

Ο Owen Cooper o 15χρονος πρωταγωνιστής του "Adolescence" κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου (AP Photo/Chris Pizzello)

Adolescence: Ποιος είναι ο 15χρονος πρωταγωνιστής που μιλούν όλοι γι΄αυτόν!

Τέσσερα βραβεία κέρδισε η κωμική σειρά «The Studio», ενώ ξεχώρισε η δραματική σειρά «The Pitt» με συνολικά τρία βραβεία. 

Βραβεία Emmy 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

  • Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

O ​​​​​​​R. Scott Gemmill και το cast της δραματικής σειράς "The Pitt" με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα Emmy/ AP Chris Pizzello

O ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​R. Scott Gemmill και το cast της δραματικής σειράς "The Pitt" με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα Emmy/ AP Chris Pizzello
  • Σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Adam Randall – Slow Horses
  • Σενάριο για δραματική σειρά: Dan Gilroy – Andor
  • Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Noah Wyle – The Pitt
  • Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Britt Lower – Severance​​​​​​​

H Britt Lower νικήτρια με το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στη δραματική σειρά "Severance" και ο Tramell Tillman νικητής για το β' ανδρικό ρόλο στην ίδια σειρά/ Photo by Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services

H Britt Lower νικήτρια με το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στη δραματική σειρά "Severance" και ο Tramell Tillman νικητής για το β' ανδρικό ρόλο στην ίδια σειρά/ Photo by Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services
  • Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Tramell Tillman – Severance
  • Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Katherine LaNasa – The Pitt

 

  • Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio
  • Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio​​​​​​​

Ο Seth Rogen κρατά το βραβείο σκηνοθεσίας για την κωμική σειρά "The Studio" / AP Chris Pizzello

Ο Seth Rogen κρατά το βραβείο σκηνοθεσίας για την κωμική σειρά "The Studio" / AP Chris Pizzello
  • Σενάριο για κωμική σειρά: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio
  • Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio
  • Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Jean Smart – Hacks​​​​​​​

Η Hannah Einbinder με το βραβείο του Α΄ γυναικείου ρόλου στην κωμική σειρά «Hacks» και η Jean Smart, με το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην ίδια κωμική σειρά: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Η Hannah Einbinder με το βραβείο του Α΄ γυναικείου ρόλου στην κωμική σειρά «Hacks» και η Jean Smart, με το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου στην ίδια κωμική σειρά: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
  • Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Jeff Hiller – Somebody Somewhere
  • Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Hannah Einbinder – Hacks

 

  • Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία: Adolescence
  • Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία: Philip Barantini – Adolescence
  • Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Stephen Graham – Adolescence​​​​​​​

Ο Stephen Graham με το cast της σειράς Adolescence​​​​​​​ κρατά το βραβείο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο σε μίνι σειρά ή ανθολογία/AP Chris Pizzello

Ο Stephen Graham με το cast της σειράς Adolescence​​​​​​​ κρατά το βραβείο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο σε μίνι σειρά ή ανθολογία/AP Chris Pizzello
  • Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Cristin Milioti – The Penguin
  • Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Owen Cooper – Adolescence
  • Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Erin Doherty – Adolescence
  • Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία: Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

​​​​​​​

  • Τηλεοπτική εκπομπή (talk series): The Late Show With Stephen Colbert
  • Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση): SNL 50: The Anniversary Special
  • Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver​​​​​​​
  • Ρεαλιστικό πρόγραμμα διαγωνισμού: The Traitors
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top