Ουγγαρία: Βράβευσε νεαρό Έλληνα που έσωσε πατέρα & κόρη στην Επανομή

Το συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση ενός Ούγγρου τουρίστα και της 10χρονης κόρης του από τον νεαρό kite surfer Αναστάση Γκαρίπη, στην παραλία της Επανομής Θεσσαλονίκης, είχε συγκινήσει ολόκληρη τη χώρα το περασμένο καλοκαίρι.

Μήνες μετά, η πράξη γενναιότητας και αυτοθυσίας του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε εκτός συνόρων. Ο Αναστάσης Γκαρίπης τιμήθηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» της Ουγγαρίας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης.

Κατά την απονομή, ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας μίλησε με υπέροχα λόγια για τον νεαρό Έλληνα, τονίζοντας πως η πράξη του αποτελεί σύμβολο ανθρωπιάς και ελπίδας για την Ευρώπη του μέλλοντος.

Φανερά συγκινημένος, ο νεαρός παρέλαβε το μετάλλιο δηλώνοντας: «Έκανα αυτό που μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου. Είδα δύο ανθρώπους να κινδυνεύουν και ενστικτωδώς έσπευσα να βοηθήσω. Τίποτα περισσότερο».

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιούλιο, όταν ένας Ούγγρος τουρίστας και η κόρη του παρασύρθηκαν από ισχυρά ρεύματα στην Επανομή.

Με αφορμή την ηρωική του πράξη, ο Αναστάσης Γκαρίπης είχε μιλήσει στο Star.gr και στη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για το περιστατικό.

«Ήμουν μέσα στη θάλασσα για προπόνηση και είχα δει ότι υπήρχε μια αναστάτωση στην παραλία, ότι έπεσε κόσμος. Και μετά κατάλαβα ότι κάτι πήγαινε λάθος και είχα το νου μου για το οτιδήποτε. Και ξαφνικά μετά από δύο λεπτά έπεσε το μάτι μου σε... δύο κεφαλάκια που φαίνονταν και μετά είδα ότι όντως ήταν δύο άνθρωποι».

Όταν τους πλησίασε ο αθλητής, πατέρας και κόρη ήταν τρομοκρατημένοι αφού ήταν ώρα στη θάλασσα και οι δυνάμεις τους άρχιζαν να τους εγκαταλείπουν.

«Το μικρό κοριτσάκι έκλαιγε. Δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν και ο μπαμπάς το είχε αγκαλιά. Προσπαθούσαμε να τους πούμε να κάτσουν να ξεκουραστούν επάνω στη σανίδα και ότι θα πάνε όλοι καλά, για να ηρεμήσουν. Τους έδωσα τη σανίδα, μετά περίμενα μισή ώρα εγώ μαζί τους. Έκανα σινιάλο σε μία φίλη μου που ήταν και αυτή στην προπόνηση για να έρθει και αυτή να με εντοπίσει και εμένα. Εγώ χωρίς τη σανίδα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήρθε η φίλη μου με μία άλλη σανίδα. Καθίσαμε όλοι μαζί και μετά καταλάβαμε ότι δεν γίνεται να βγούμε έξω κολυμπώντας. Τους είπα να κάτσουν με τη φίλη μου και μετά πήγα εγώ και βρήκαμε μια βάρκα. Βασικά βγήκα έξω να ρωτήσω αν έχουν ειδοποιήσει το 112. Έκανα βόλτα στην παραλία μέχρι να δω πού είναι η βάρκα και με το που είδα να πέφτει η βάρκα στη θάλασσα, πλησίασα με το kite και τους πήγα στους ανθρώπους».