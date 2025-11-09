BMW Group: Προχωρά στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης

Δείτε με ποιον συνεργάζεται για τις νέες μπαταρίες

Πρώτη Δημοσίευση: 09.11.25, 19:31
BMW Group: Προχωρά στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το 2022, το BMW Group και η Solid Power, Inc. (Nasdaq: SLDP) εντείνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπαταριών στερεάς κατάστασης (ASSB), στο πλαίσιο της συμφωνίας τους για μεταφορά τεχνογνωσίας. Το πιο πρόσφατο ορόσημο ήταν η ενσωμάτωση μεγάλου μεγέθους καθαρών κυψελών ASSB της Solid Power σε μία BMW i7 που χρησιμοποιείται ως όχημα δοκιμών τεχνολογίας.

BMW Group: Προχωρά στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης

Από τον Οκτώβριο του 2025, η Samsung SDI συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της τεχνολογίας ASSB στον τομέα του αυτοκινήτου. Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία προς την τεχνολογία ASSB, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία τριών κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

BMW Group: Προχωρά στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Solid Power θα προμηθεύει στη Samsung SDI στερεό ηλεκτρολύτη με βάση το σουλφίδιο. Η Samsung SDI θα τον ενσωματώνει σε διαχωριστή και/ή καθολύτη και θα τον χρησιμοποιεί για την παραγωγή κυψελών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις. Οι κυψέλες αυτές θα αξιολογηθούν βάσει παραμέτρων απόδοσης και προδιαγραφών που θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ της Samsung SDI και του BMW Group. Σε επόμενο στάδιο, η Solid Power, η Samsung SDI και η BMW στοχεύουν στην ανάπτυξη και προμήθεια κυψελών ASSB για ενσωμάτωση σε οχήματα αξιολόγησης επόμενης γενιάς.

