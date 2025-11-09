Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»

Όσα είπε ο γνωστός εκδότης για το διαζύγιό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 13:56 Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες
09.11.25 , 13:46 Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της
09.11.25 , 13:11 Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
09.11.25 , 12:50 Ο Αμπράμοβιτς και το μυστήριο με τα «παγωμένα» 2.6 δις
09.11.25 , 12:48 Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
09.11.25 , 12:43 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 10/11/2025 - 16/11/2025
09.11.25 , 12:20 Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης- Κακοκαιρία μέχρι την Τρίτη
09.11.25 , 11:55 42ος Μαραθώνιος: Νικητής ο Κενυάτης Κίπτο - Πρώτος Έλληνας ο Παν. Καραΐσκος
09.11.25 , 11:54 Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»
09.11.25 , 11:19 IQ 160: Η Μουρίκη ανακαλύπτει τον «δολοφόνο», που δρούσε από το παρελθόν!
09.11.25 , 10:51 Τα Φαντάσματα: Η... πεθερά κι η αναστάτωση που φέρνει στο αρχοντικό!
09.11.25 , 10:44 Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο
09.11.25 , 10:34 Σμαράγδα Καρύδη για Ντίνο Καρύδη: «Πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά!»
09.11.25 , 09:56 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Eκκίνηση με περισσότερες από 75.000 συμμετοχές
09.11.25 , 09:15 Καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο & δυτική Στερεά- Με ψιλή βροχή ο Μαραθώνιος
Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»
Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ανακοίνωση της Δέσποινας Καμπούρη για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, σχολίασαν το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στον δικό του χωρισμό του από την Τζένη Μπαλατσινού το 2014 και την ανακοίνωση που είχαν βγάλει πριν από 11 χρόνια για το διαζύγιό τους. 

Πέτρος Κωστόπουλος - Η αποκάλυψη για την απιστία: «Την κεράτωσα 17 φορές»

«Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί και εκπομπή. Κάναμε κανονικά εκπομπή και ήμασταν χωρισμένοι, ούτε οι συνεργάτες μας το είχαν καταλάβει. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση, όπως είθισται, αντί να βγαίνει ο καθένας και να λέει το μακρύ και το κοντό του, βγάζεις μια ανακοίνωση. Μόλις τελείωσε η εκπομπή μετά από μια εβδομάδα βγάλαμε την ανακοίνωση. Δείχνεις και τον σεβασμό σου προς τον άλλον άνθρωπο, ακόμη και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βάζεις όρια, αν και δεν πιστεύω ότι θα τα κρατήσουν τα όρια...», είπε αρχικά.

Ο γάμος της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου κράτησε 18 χρόνια

Ο γάμος της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου κράτησε 18 χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Πριν 13 χρόνια βγάλαμε την ανακοίνωση. Η πρώτη ανακοίνωση χωρισμού ήταν το 2008 από την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη ήταν η δική μου», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος. 

Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της

Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού παντρεύτηκαν στις 22 Ιουλίου του 1996 στη Μύκονο. 

Ο Πέτρος Κωστόπουλος κι η Τζένη Μπαλατσινού με τους κουμπάρους τους, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννη Λάτσιο

Ο Πέτρος Κωστόπουλος κι η Τζένη Μπαλατσινού με τους κουμπάρους τους, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννη Λάτσιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος τους, που ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της εποχής κι έγινε σε κλειστό κύκλο, ενώ η δεξίωση που ακολούθησε είχε πλήθος καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο. Από το γάμο τους απέκτησαν τρία παιδιά: την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο.

Ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2014, μετά από 18 χρόνια γάμου και περίπου 20 χρόνια σχέσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top