Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»

Την ανακοίνωση της Δέσποινας Καμπούρη για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, σχολίασαν το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στον δικό του χωρισμό του από την Τζένη Μπαλατσινού το 2014 και την ανακοίνωση που είχαν βγάλει πριν από 11 χρόνια για το διαζύγιό τους.

«Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί και εκπομπή. Κάναμε κανονικά εκπομπή και ήμασταν χωρισμένοι, ούτε οι συνεργάτες μας το είχαν καταλάβει. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση, όπως είθισται, αντί να βγαίνει ο καθένας και να λέει το μακρύ και το κοντό του, βγάζεις μια ανακοίνωση. Μόλις τελείωσε η εκπομπή μετά από μια εβδομάδα βγάλαμε την ανακοίνωση. Δείχνεις και τον σεβασμό σου προς τον άλλον άνθρωπο, ακόμη και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βάζεις όρια, αν και δεν πιστεύω ότι θα τα κρατήσουν τα όρια...», είπε αρχικά.

Ο γάμος της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου κράτησε 18 χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Πριν 13 χρόνια βγάλαμε την ανακοίνωση. Η πρώτη ανακοίνωση χωρισμού ήταν το 2008 από την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη ήταν η δική μου», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού παντρεύτηκαν στις 22 Ιουλίου του 1996 στη Μύκονο.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος κι η Τζένη Μπαλατσινού με τους κουμπάρους τους, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννη Λάτσιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος τους, που ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της εποχής κι έγινε σε κλειστό κύκλο, ενώ η δεξίωση που ακολούθησε είχε πλήθος καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο. Από το γάμο τους απέκτησαν τρία παιδιά: την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο.

Ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2014, μετά από 18 χρόνια γάμου και περίπου 20 χρόνια σχέσης.