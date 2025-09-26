Άργος Ορεστικό: Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με μηχανή - Στη ΜΕΘ ο ένας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες περίπου 35 ετών εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Διερχόμενα οχήματα βρήκαν τους άνδρες τραυματισμένους και ενημέρωσαν την Αστυνομία. Ταυτόχρονα, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση και των δύο ανδρών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ο συνεπιβάτης της μηχανής που φέρει βαρύτατα τραύματα, κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.