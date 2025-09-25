Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

«Η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση»

Eurovision: Η EBU Ψηφίζει Για Τη Συμμετοχή Του Ισραήλ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοράσεων (EBU) θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2026. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025 και θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Intervision 2025: Οι 23 χώρες που συμμετέχουν στη «ρωσική Eurovision»

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από έντονες αντιδράσεις από αρκετές χώρες-μέλη της EBU, οι οποίες απειλούν με αποχώρηση εάν το Ισραήλ συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή του Ισραήλ μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN. Για να αποκλειστεί το Ισραήλ, απαιτείται πλειοψηφία 75%, σύμφωνα με το καταστατικό της EBU.

Η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte-Cunci, τόνισε ότι το ζήτημα έχει προκαλέσει μια ασυνήθιστη ποικιλία απόψεων και, επομένως, πρέπει να ληφθεί μέσω μιας ευρύτερης δημοκρατικής διαδικασίας. Η απόφαση αυτή είναι ιστορική, καθώς η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν παραδοσιακά εγγυημένη για τα μέλη της EBU. Εάν το Ισραήλ αποκλειστεί, θα αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές περιπτώσεις.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, οπότε και λήγει η προθεσμία για την επιβεβαίωση της συμμετοχής των χωρών στον διαγωνισμό του 2026.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

 


 

 

