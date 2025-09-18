Intervision: Η Ρωσία αναβιώνει το αντίπαλο δέος της Eurovision

Η Ρωσία αναβιώνει το Σάββατο 20/9 τον μουσικό διαγωνισμό Intervision, που δημιουργήθηκε τη σοβιετική εποχή και παρουσιάζεται από τη Μόσχα ως το αντίπαλο δέος τη Eurovision.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση της Ρωσίας στον αποκλεισμό της από τη Eurovision το 2022, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Στη σκηνή του Live Arena θα εμφανιστούν σε δύο μέρες από τώρα καλλιτέχνες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), χώρες μέλη του BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά και η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια Vassy (Βασιλική Καραγιώργος), η οποία θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ.

Η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην Intervision, Vassy

Καμία χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχει στην Intervision.

Για να προωθήσει τη βραδιά, η ρωσική δημόσια τηλεόραση πρόβαλε ακόμη και βίντεο σε γιγαντοθόνη στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Το βράδυ του Σαββάτου, στη Μόσχα, οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη μητρική τους γλώσσα «σε αντίθεση με τη Eurovision όπου τα περισσότερα τραγούδια ερμηνεύονται στα αγγλικά», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Η Intervision θα μεταδοθεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται στους 4,334 διεκατομμύρια κατοίκους, «δηλαδή περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη», όπως σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σεργκέι Κιριένκο, αξιωματούχος της ρωσικής προεδρίας που είναι πρόεδρος του συμβουλίου εποπτείας του διαγωνισμού.

Ο νικητής της Intervision θα αναδειχθεί από διεθνές πάνελ κριτών, σε αντίθεση με τη Eurovision, στην οποία οι ψήφοι των κριτών προστίθενται σε αυτές των τηλεθεατών.