Κατερίνα Διδασκάλου: Στο Παρίσι για δουλειά και αναψυχή

Kατερίνα Διδασκάλου: Όσα είχε πει για τα εγγόνια της σε πρόσφατες δηλώσεις της/ Super Kατερίνα 15/4/25

Ένα υπέροχο ταξίδι στο Παρίσι αποφάσισε να κάνει η Κατερίνα Διδασκάλου όπως είδαμε μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αυτή τη φορά, συνδύασε δουλειά με αναψυχή.

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός διάβασε κείμενα του Όμηρο στο Μπωντλαίρ και τον Ουγκώ, στην παρουσίαση που γινόταν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Κατερίνα Διδασκάλου δημοσίευσε φωτογραφίες στα προσωπικά της social media όπου ποζάρει χαρούμενη στο ταξίδι της.

«Και η έκπληξη της βραδιάς όπου έχω τη μεγάλη χαρά να διαβάσω κείμενα D’Homer à Baudelaire et Hugo Από τον Όμηρο στο Μπωντλαίρ και τον Ουγκώ. Το περίφημο απόσπασμα από την Ιλιάδα , η περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα , Les bijoux του Μπωνλαίρ και «Οι γυναίκες είναι πάνω στη γη» για να τα εξιδανικεύουν όλα.. του Ουγκώ. Και όλα αυτά με τη συνοδεία των υπέροχων μουσικών μελων της ορχήστρας του Σταύρου Ξαρχάκου , με τη διεύθυνση του Νεοκλη Νεοφυτίδη περιτριγυρισμένη από την αρχαιοελληνική ομορφιά γνωστών κοσμημάτων που παρουσιάζονται σε ένα πραγματικά μοναδικό διάκοσμο!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες την ανάρτησή της:

Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!

Την Κατερίνα Διδασκάλου φιλοξένησε στην εκπομπή του πριν μερικές μέρες ο Κώστας Τσουρός. Η ηθοποιός, με αφορμή τον τρίτο κύκλο της σειράς Ηλέκτρα στην ΕΡΤ, στην οποία πρωταγωνιστεί, άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της, ενώ συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στα παιδιά της.

«Τα παιδιά μου είναι ο μεγάλος μου πλούτος, η μεγάλη μου χαρά, μου δίνουν αισιοδοξία. Έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου. Τώρα είναι πια η εποχή που φεύγω από το σπίτι χωρίς τύψεις. Το χρεώνω αυτό στον εαυτό μου, αν κι οι τύψεις είναι ένα περιττό συναίσθημα, δεν προσφέρουν τίποτα σε κανέναν. Φυσικά και μου έχουν κάνει παράπονα.

Ακόμα και τα εγγόνια μου -παρότι έχουν έρθει στο θέατρο και τους αρέσει- παραπονιούνται όταν φεύγω από το σπίτι, μου λένε: "Πάλι θα φύγεις;". Ο γιος μου ήταν πάρα πολύ σκληρός, του έλεγε ότι δεν τον νοιάζει… κι αυτό καμιά φορά είναι χειρότερο, γιατί βλέπεις ότι δεν το εκφράζει.

Η κόρη μου, η Φλώρα, θυμάμαι ότι μου είχε πει 10 ετών: "Φύγε, γιατί αν δε φύγεις τώρα, δε θα σε αφήσω να φύγεις καθόλου"», δήλωσε στον Κώστα Τσουρό.

«Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι ποτέ δεν έφυγα από το σπίτι για διασκέδαση, έφευγα μόνο για τη δουλειά. Όσο αργά κι αν κοιμόμουν, το πρωί στις 6 ήμουν στο πόδι. Δεν τους έφτιαχνε πρωινό η κυρία που τους είχα εκεί, σηκωνόμουν και το έφτιαχνα εγώ. Έχω περάσει πολύ μόνη με τα παιδιά, είναι δύσκολο αλλά σε κάνει να βλέπεις και πόσο δυνατός είσαι», παραδέχτηκε συγκινημένη η Κατερίνα Διδασκάλου.