Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο

Θοδωρής Φέρρης: Η συγκινητική πρόβα με τη μητέρα του στο μπαλκόνι

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Θοδωρής Φέρρης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο, καθισμένος στο μπαλκόνι του, παίζει κιθάρα και τραγουδά μαζί με τη μητέρα του, Αθηνά, ένα από τα αγαπημένα τους κομμάτια του Στέλιου Καζαντζίδη.

Η κυρία Αθηνά, με μουσικό παρελθόν ως τραγουδίστρια και κιθαρίστρια σε jazz clubs της Νέας Υόρκης, εντυπωσιάζει με την απλότητα και τη συναισθηματική της ερμηνεία, πλάι στον γιο της. Δεν είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί σε σκηνή ή βίντεο, είχαν τραγουδήσει και στο Just the 2 of Us, κλέβοντας τότε τις εντυπώσεις.

«Πρόβα για το Καλλιμάρμαρο», έγραψε ο Θοδωρής στη λεζάντα του βίντεο, καθώς προετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με τη διοργάνωση της Panik Records.

Στο αφιέρωμα θα συμμετάσχουν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως: Θέμης Αδαμαντίδης, Αντώνης Ρέμος, Ελένη Βιτάλη, Πέγκυ Ζήνα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, Στέλιος και Γιάννης Διονυσίου, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Klavdia, Νεφέλη Φασούλη και Μελίνα Ασλανίδου.