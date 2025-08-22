Μίλτος Πασχαλίδης: 30 χρόνια τραγούδια!

Live στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 30 Αυγούστου

Μίλτος Πασχαλίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φέτος, ο Μίλτος Πασχαλίδης κλείνει τριάντα χρόνια προσωπικής δισκογραφίας, και τα γιορτάζει μαζί μας στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025.

«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Χρόνια πλούσια, γεμάτα σημαντικές συνεργασίες, αξέχαστες γνωριμίες που εξελίχθηκαν σε φιλίες ζωής, άπειρες ζωντανές εμφανίσεις, βιβλία, μουσική για θέατρο αλλά κυρίως τραγούδια.

Τριάντα χρόνια τραγούδια λοιπόν με τον Μίλτο, τους φίλους του και κυρίως όσους αγάπησαν αυτά τα τραγούδια, συντρόφευσαν τις στιγμές τους και έγιναν δικά τους!

Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών έχουμε γιορτή!

Ο Μίλτος θα μας τραγουδήσει τραγούδια σταθμούς, θα μας αφηγηθεί άγνωστες ιστορίες και θα μας ταξιδέψει σε αυτά τα 30 υπέροχα χρόνια.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2025, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Προπώληση εισιτηρίων: 17€

Παιδικά εισιτήρια (έως 12ετών) μόνο στο ταμείο 10€

Ταμείο: 20€
Ώρα προσέλευσης: 20.30  -  Ώρα έναρξης 21:30

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
