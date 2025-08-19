Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου

Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου
Σταμάτης Γονίδης
Ο Σταμάτης Γονίδης, μολονότι έχει γράψει «χρυσές» σελίδες στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού, συνεχίζει με το ίδιο πάθος και μεράκι να κάνει αυτό που αγαπάει.

Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής παίρνει ενέργεια από την επικοινωνία που έχει με τον κόσμο σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση και συνεχίζει ακάθεκτος να διασκεδάζει το κοινό, χαρίζοντάς του τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο και παράλληλα περνούν και αρκετά μηνύματα.

Ο «αιώνιος έφηβος» του λαϊκού τραγουδιού πριν την έναρξη των χειμερινών εμφανίσεών του, θα δώσει μία ξεχωριστή συναυλία.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής θα εμφανιστεί στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Ο εμβληματικός τραγουδιστής υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ζωντάνια και ρυθμό, σε μία συναυλία που μαζί του στη σκηνή θα εμφανιστούν και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες και φίλοι του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η μεγάλη συναυλία του Σταμάτη Γονίδη στο Κατράκειο Θέατρο θα ξεκινήσει στις 21:00.

Εισιτήρια: more.com

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
