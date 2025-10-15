Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο «Καλύτερα Αργά» παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 14/10 ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη γυναίκα της ζωής του, την τοξικότητα και το θέατρο.

«Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί 36 χρόνια. Γνωριστήκαμε όταν ως δημοσιογράφος ήρθε να μου πάρει συνέντευξη και χάλασε το κασετόφωνό της. Ακόμα ψάχνω μήπως όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο. Μέχρι και σήμερα όταν το συζητάμε, επιμένει ότι είχε χαλάσει. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι ήταν ένα όμορφο χαριτωμένο κορίτσι», αποκάλυψε για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα / NDP Photo Agency

«Δεν αντέχω την τοξικότητα. Δεν μπορώ. Πιστεύω πως όταν κάποιος “καβαλήσει το καλάμι” ή νιώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, αυτομάτως γίνεται τοξικός, δηλαδή δυσάρεστος με τους άλλους. Το να γίνω δυσάρεστος δεν μπορώ να το αντέξω, γιατί δεν αντέχω κάποιον άλλο δυσάρεστο απέναντί μου. Δεν μπορώ να γίνω αυτό που σιχαίνομαι», τόνισε για την τοξικότητα.

«Με ό,τι καταπιάνομαι, θέλω να περνάω όμορφα. Αυτή τη δουλειά την έκανα αρχικά για μένα. Πολλές φορές ακούμε “έχω πολλά να δώσω”, αλλά εγώ μπήκα στο θέατρο για να πάρω πράγματα για εμένα – τα είχα ανάγκη. Αν μέσα από αυτό ωφεληθεί και ο θεατής, ακόμα καλύτερα», δήλωσε για το θέατρο, στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά»

«Τα 20 πρώτα χρόνια στο θέατρο είναι έτος μηδέν για τον ηθοποιό. Τσαλαβουτάει, παλεύει με τις ανασφάλειές του, με όσα τον βασανίζουν, με την ανάγκη του για αποδοχή, ακόμα και με τον ναρκισσισμό του να είναι στο επίκεντρο. Όταν περάσουν αυτές οι “παιδικές ασθένειες”, τότε αρχίζει να πηγαίνει βαθιά. Εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει τι κάνει», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Ο ναρκισσισμός είναι η τάση να είμαστε εμείς το επίκεντρο. Άλλες φορές το καταλαβαίνουμε, άλλες όχι. Θυματοποιούμαστε, γινόμαστε γκρινιάρηδες, αναγκάζουμε τους άλλους να μας ακούν συνεχώς. Ένας εγωιστής είναι και ναρκισσιστής. Νιώθει εκ των προτέρων πιο άξιος από τους άλλους. Μπορεί να προέρχεται από ανασφάλεια, αλλά όταν αυτή στρίβει και γίνεται εκβολή, μετατρέπεται σε ναρκισσιστική κίνηση που θέλει να είναι το κέντρο και να τον φροντίζουν όλοι», είπε για τον ναρκισσισμό κι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή: «Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς. Ερωτευόμουν πάντα κοπέλες που είχαν μάτια μόνο για κάποιον μεγαλύτερο. Τους μισούσα όλους μέχρι να γίνω κι εγώ μεγαλύτερος. Και τότε… πάλι δεν μου έδιναν σημασία! Δεν ήξερα πώς να φλερτάρω».

«Ήταν μια γειτονοπούλα, όμορφη και χαριτωμένη. Ταλαιπωριόμουν τότε, δεν μου έφτανε που δεν ήξερα τι γίνεται, έφτασα στο σημείο να της πω “θες να τα φτιάξουμε;” και εκείνη μου είπε “ναι”. Και δεν της ξαναμίλησα ποτέ, γιατί φοβήθηκα!», εξομολογήθηκε στη βραδινή εκπομπή του Action 24.