Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα

«Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 09:21 Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ο πατέρας της
15.10.25 , 09:21 Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή που θα επηρεάσει και την Αττική
15.10.25 , 09:10 BMW Group: Δείτε τις πωλήσεις που έκανε
15.10.25 , 09:03 Πώς φτιάχτηκε η λίστα του Σίντλερ: Ο απατεωνίσκος που έσωσε 1.200 ανθρώπους
15.10.25 , 08:46 Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Είχε τάσεις λιποθυμίας
15.10.25 , 08:39 Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
15.10.25 , 08:22 Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα
15.10.25 , 08:12 Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Ο ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη
15.10.25 , 07:57 Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας
15.10.25 , 07:22 Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου
15.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Οκτωβρίου
14.10.25 , 23:45 Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
14.10.25 , 23:30 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!
14.10.25 , 23:29 Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του
14.10.25 , 23:21 Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Ο ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη
Τούνη: Ο λόγος που βρέθηκε στο «Κιτσοπλούσιο, βλαχοπλούσιο» Λας Βέγκας
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου
Γρηγόρης Βαλτινός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα
Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Είχε τάσεις λιποθυμίας
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο «Καλύτερα Αργά» παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 14/10 ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Γρηγόρης Βαλτινός: Ποζάρει με τον γιο του, Νικηφόρο

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη γυναίκα της ζωής του, την τοξικότητα και το θέατρο.  

«Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί 36 χρόνια. Γνωριστήκαμε όταν ως δημοσιογράφος ήρθε να μου πάρει συνέντευξη και χάλασε το κασετόφωνό της. Ακόμα ψάχνω μήπως όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο. Μέχρι και σήμερα όταν το συζητάμε, επιμένει ότι είχε χαλάσει.  Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι ήταν ένα όμορφο χαριτωμένο κορίτσι», αποκάλυψε για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα / NDP Photo Agency

Ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη σύζυγό του, Εύα Μπίθα / NDP Photo Agency  

«Δεν αντέχω την τοξικότητα. Δεν μπορώ. Πιστεύω πως όταν κάποιος “καβαλήσει το καλάμι” ή νιώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, αυτομάτως γίνεται τοξικός, δηλαδή δυσάρεστος με τους άλλους. Το να γίνω δυσάρεστος δεν μπορώ να το αντέξω, γιατί δεν αντέχω κάποιον άλλο δυσάρεστο απέναντί μου. Δεν μπορώ να γίνω αυτό που σιχαίνομαι», τόνισε για την τοξικότητα.

«Με ό,τι καταπιάνομαι, θέλω να περνάω όμορφα. Αυτή τη δουλειά την έκανα αρχικά για μένα. Πολλές φορές ακούμε “έχω πολλά να δώσω”, αλλά εγώ μπήκα στο θέατρο για να πάρω πράγματα για εμένα – τα είχα ανάγκη. Αν μέσα από αυτό ωφεληθεί και ο θεατής, ακόμα καλύτερα», δήλωσε για το θέατρο, στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του.

Γρηγόρης Βαλτινός: Ο λόγος που... λύγισε στον τηλεοπτικό αέρα

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά»

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά»

«Τα 20 πρώτα χρόνια στο θέατρο είναι έτος μηδέν για τον ηθοποιό. Τσαλαβουτάει, παλεύει με τις ανασφάλειές του, με όσα τον βασανίζουν, με την ανάγκη του για αποδοχή, ακόμα και με τον ναρκισσισμό του να είναι στο επίκεντρο. Όταν περάσουν αυτές οι “παιδικές ασθένειες”, τότε αρχίζει να πηγαίνει βαθιά. Εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει τι κάνει», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Ο ναρκισσισμός είναι η τάση να είμαστε εμείς το επίκεντρο. Άλλες φορές το καταλαβαίνουμε, άλλες όχι. Θυματοποιούμαστε, γινόμαστε γκρινιάρηδες, αναγκάζουμε τους άλλους να μας ακούν συνεχώς. Ένας εγωιστής είναι και ναρκισσιστής. Νιώθει εκ των προτέρων πιο άξιος από τους άλλους. Μπορεί να προέρχεται από ανασφάλεια, αλλά όταν αυτή στρίβει και γίνεται εκβολή, μετατρέπεται σε ναρκισσιστική κίνηση που θέλει να είναι το κέντρο και να τον φροντίζουν όλοι», είπε για τον ναρκισσισμό κι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή: «Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς. Ερωτευόμουν πάντα κοπέλες που είχαν μάτια μόνο για κάποιον μεγαλύτερο. Τους μισούσα όλους μέχρι να γίνω κι εγώ μεγαλύτερος. Και τότε… πάλι δεν μου έδιναν σημασία! Δεν ήξερα πώς να φλερτάρω».

«Ήταν μια γειτονοπούλα, όμορφη και χαριτωμένη. Ταλαιπωριόμουν τότε, δεν μου έφτανε που δεν ήξερα τι γίνεται, έφτασα στο σημείο να της πω “θες να τα φτιάξουμε;” και εκείνη μου είπε “ναι”. Και δεν της ξαναμίλησα ποτέ, γιατί φοβήθηκα!», εξομολογήθηκε στη βραδινή εκπομπή του Action 24.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top