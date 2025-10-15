Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Είχε τάσεις λιποθυμίας

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εισήχθη χθες το βράδυ ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στα τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, νωρίς χθες το πρωί αισθάνθηκε αδιαθεσία μόλις ολοκληρώθηκε το άκουσμα των ονομάτων. Μέλη της ομάδας κάλεσαν διερχόμενο ασθενοφόρο για να γίνουν ζωτικές μετρήσεις και κρίθηκε ορθό να μεταφερθεί προληπτικά στον εφημερεύοντα «Ευαγγελισμό».

Εισήχθη στα επείγοντα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν οι γιατροί πώς είναι η υγεία του μετά από την απεργία πείνας που έκανε για 23 ημέρες στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την ομάδα «Μέχρι Τέλους» βγήκαν όλες καλές, έλαβε αμέσως εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» επισημαίνει ότι αυτή και η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη και ο κ. Ρούτσι πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από τους δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις.

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε την απεργία πείνας μετά από την απόρριψη του αιτήματός του για εκταφή της σορού του παιδιού του, ώστε να υποβληθεί σε εξέταση DNA, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Επί 23 ημέρες παρέμενε στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του. Στο πλευρό του όλες αυτές τις μέρες χιλιάδες κόσμου τον επισκέπτονταν καθημερινά, εκφράζοντάς του τη συμπαράσταση και τη στήριξή τους.

Τελικά ο Εισαγγελέας Λάρισας έκανε αποδεκτά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι στο σύνολό τους, ανοίγοντας τον δρόμο και στους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων, που έχουν υποβάλει ανάλογα αιτήματα, ανάμεσά τους και η Μαρία Καρυστιανού.

