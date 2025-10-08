Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος

Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις με σκοπό να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια.

Η εκταφή του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα των Τεμπών, είχε ορισθεί να γίνει αύριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία θα πρέπει να παρίσταται ιατροδικαστής του Δημοσίου και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας.

Πάνος Ρούτσι: «Έχουμε ορίσει επιστήμονες από το εξωτερικό για την εκταφή, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα»

Μιλώντας στο Live News, ο Πάνος Ρούτσι είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα οριστεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, από αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας πραγματογνώμονας και η διαδικασία να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τόνισε ο κ. Ρούτσι, δείγματα θα σταλούν και στο εξωτερικό ενώ η νέα ημερομηνία εκταφής του γιου του θα γίνει γνωστή σύντομα.