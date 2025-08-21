«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

21.08.25 , 11:14 «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
Πρώτη Δημοσίευση: 21.08.25, 11:16
«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»
Προβολή της ταινίας «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με όλα τα τραγούδια ερμηνευμένα ζωντανά επί σκηνής από την Babis Batmanidis Company, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων!

Oι «Βρικόλακες» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Radar

To «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!» είναι ένα case study από μόνο του. Ποτέ άλλοτε μία ταινία στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία δεν απέκτησε τόσο φανατικό και πολύ ύστερο κοινό όσο το αριστούργημα του Σταύρου Τσιώλη. Εν έτει 2025 και 27 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, συνεχίζει να γοητεύει και να επανατοποθετείτε στο σήμερα, όσο κανένα άλλο ίσως φιλμικό πόνημα. Ο Σταύρος Τσιώλης συνεχίζει να σαγηνεύει µε το έργο του και να κερδίζει συνεχώς ένα νέο κοινό έχοντας καταφέρει να κάνει έναν ιδιαίτερα άµεσο κινηµατογράφο, µε χιούµορ και πολιτική µατιά, χωρίς τη χρήση εύπεπτων και “βατών” µοτίβων. Η “λαϊκή” λυρικότητα, ο νεορεαλισµός της επαρχίας, η δύναµη της ντοπιολαλιάς ασκούν µέχρι σήµερα µια ιδιαίτερη γοητεία σε κινηµατογραφόφιλους και µη.

Το σύνολο της εκπληκτικής μουσικής ανθολογίας που ακούγεται στην ταινία, θα ερμηνευτεί ζωντανά από την πολυμελή ορχήστρα Babis Batmanidis Co(m)pany, παράλληλα με την προβολή της ταινίας αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο μια άλλη δυναμική των εικόνων της ταινίας, συστήνοντας παράλληλα στο κοινό μια πρωτότυπη θέαση που μετουσιώνεται σε μία μοναδική εμπειρία.

«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων


Η ταινία

Το «Ας περιµένουν οι γυναίκες!» γυρίστηκε το 1998. Τρεις µπατζανάκηδες (Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς), κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, περνούν µια ταραχώδη ερωτική περιπέτεια πέριξ της λίµνης Βόλβης ενώ οι οικογένειες τους περιµένουν στη Θάσο την άφιξή τους. Λάτρης του ελληνικού επαρχιακού τοπίου, των σουρεαλιστικών διαλόγων, των συγκινητικών µικρών καθηµερινών λεπτοµερειών και των συχνά ακατέργαστων ερµηνειών, ο Σταύρος Τσιώλης παρουσιάζει µε χιούµορ, αθωότητα κι ακοµπλεξάριστα -όσο καµία άλλη ταινία του ελληνικού κινηµατογράφου- το πορτρέτο του νεοέλληνα της δεκαετίας του ’90. Ντοκουµέντο µιας ολόκληρης εποχής που είναι ακόµα σηµείο αναφοράς στην κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας, το «Ας περιµένουν οι Γυναίκες!» είναι η πιο δηµοφιλής ταινία του σκηνοθέτη µε χιλιάδες προβολές σε αίθουσες και ηλεκτρονικές πλατφόρµες και µε φανατικούς θεατές που την ακολουθούν.

«Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Η ορχήστρα επί σκηνής

Η Babis Batmanidis Co(m)pany χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη εκφραστική γνησιότητα η οποία µεταφράζεται σε κάθε τους ζωντανή εµφάνιση, σε άφθονο γέλιο και ασταµάτητο χορό, µεταφέροντας το κοινό σε ένα σουρεαλιστικό σύµπαν. Τα υπερβατικά και καταστασιακά τους live, κάτι ανάµεσα σε κοινωνικοπολιτικό stand up comedy και σε µουσική πίστας της δεκαετίας του ’90, περιέχουν διασκευές γνωστών τραγουδιών αλλά κυρίως δικές τους πρωτότυπες δηµιουργίες, συχνά µε κωµικό στίχο. Στην 14χρονη πορεία τους συνδιαλέγονται αβίαστα µε το σύµπαν του Σταύρου Τσιώλη, µε τον οποίον τελικά γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν µε στενή φιλία µέχρι τον θάνατό του. Οι δύο αυτοί παράλληλοι κόσµοι συναντήθηκαν καλλιτεχνικά στην τελευταία ταινία του σκηνοθέτη «Γυναίκες που περάσατε από δω» (2017), µε την συµµετοχή δύο µελών της ορχήστρας (Μπάµπης Μπατµανίδης, Σταύρος Αποστολίδης) στο casting της ταινίας.

«Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων


Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα)

Προπώληση εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: Όρθιοι: € 13, Καθιστοί: € 15

Ταμείο: Όρθιοι: € 15, Καθιστοί: € 17

