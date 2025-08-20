«Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο super star του χορού Daniil Simkin και 11 κορυφαίοι χορευτές από όλο τον κόσμο έρχονται την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για να παρουσιάσουν μια μοναδική βραδιά μπαλέτου, μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου, με τίτλο «Athletes of the Gods».
Στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, οι μεγαλύτεροι χορευτές της εποχής μας χορεύουν για να στηρίξουν τη δράση του φιλανθρωπικού σωματείου Aurora – Μαζί ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα.
Μια ονειρική βραδιά που θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων.
Daniil Simkin (ABT and Staatsballett Berlin)
Maria Kochetkova (San Francisco Ballet and ABT)
Osiel Gouneo (Bayerisches Staatsballett Munich)
Madoka Sugai (Boston Ballet)
Lucia Lacarra (Bayerisches Staatsballett Munich & San Francisco Ballet)
Matthew Golding (ABT, Royal Ballet & HET National Ballet)
Vladislav Lantratov (Bolshoi Ballet)
Eleonora Sevenard (Bolshoi Ballet)
Toon Lobach (NDT)
Mikaela Kelly ( NDT & Goteborg Dance Company)
Maria Gonzalez (Wayne McGregor Company)
Gil Roman (Bejart Ballet Lausanne)
Όλα τα καθαρά έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου AURORA - Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, το οποίο στηρίζει τον αγώνα για την καταπολέμηση της λευχαιμίας, ενισχύοντας με εξοπλισμό νοσοκομεία και προσφέροντας στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε αιματολογικούς ασθενείς
H Aurora ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη κατά της λευχαιμίας. Όλες οι ενέργειές του σωματείου βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες:
- Στέγαση: Προσφορά διαμονής αλλά και μία σειρά υπηρεσιών, σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς, των οποίων η κύρια κατοικία είναι εκτός Αθηνών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο τους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη περίοδο μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.
- Ψυχολογική υποστήριξη: Διαρκής ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένους, έμπειρους επαγγελματίες στη διαχείριση των ψυχικών και σωματικών επιπτώσεων που βιώνουν τα άτομα που νοσούν από μια απειλητική για τη ζωή νόσο.
- Χρηματοδότηση νοσοκομειακών μονάδων: Υποστήριξη τόσο στους ασθενείς, όσο και στο ιατρικό προσωπικό, ενισχύοντας την απόκτηση προηγμένου εξοπλισμού και νέων θεραπευτικών μεθόδων σε κορυφαία νοσοκομεία. Η δωρεά εξειδικευμένου εξοπλισμού από την Aurora, επέτρεψε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, να λάβει πιστοποίηση για την πρωτοποριακή θεραπεία με κύτταρα CAR-T, μια μορφή ανοσοθεραπείας που στοχεύει συγκεκριμένα στην επίθεση των καρκινικών κύτταρων.
- Χρηματοδότηση της έρευνας: χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνητικών έργων και παροχή επιχορηγήσεων έρευνας, με στόχο να επιταχυνθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης θεραπείας για τη λευχαιμία, το λέμφωμα και άλλες κακοήθεις ασθένειες του αίματος.
Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου θα ζήσουμε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, που γίνεται φως και ελπίδα για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη!
