Σε εξέλιξη μίνι-καύσωνας με 40άρια σε πολλές περιοχές της χώρας

Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

22.08.25 , 13:56 «Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
22.08.25 , 13:27 Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή
22.08.25 , 13:22 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 13:07 Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια» του Ομήρου
22.08.25 , 12:57 Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι
22.08.25 , 12:40 Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
22.08.25 , 12:14 Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο
22.08.25 , 12:02 Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε
22.08.25 , 11:52 Μίλτος Πασχαλίδης: 30 χρόνια τραγούδια!
22.08.25 , 11:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα
22.08.25 , 11:08 Αναδρομικά ποσά σε 47.055 συνταξιούχους - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
22.08.25 , 10:47 Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη
22.08.25 , 10:42 Τσίπρας στη Le Monde: «Μου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους»
22.08.25 , 10:32 Γκαρντ πρώην NBAer στην ομάδα του Ολυμπιακού
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Ελλαδα
Καιρός-Καύσωνας
Ακούστε το άρθρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελευταίος μίνι-καύσωνα του καλοκαιριού, ωστόσο στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου ο καιρός θα αλλάξει, καθώς προβλέπονται έντονες βροχές και καταιγίδες. Σήμερα Παρασκευή, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» στους 40 – 41 βαθμούς κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, ενώ, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.

