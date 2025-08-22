Σε εξέλιξη μίνι-καύσωνας με 40άρια σε πολλές περιοχές της χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελευταίος μίνι-καύσωνα του καλοκαιριού, ωστόσο στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου ο καιρός θα αλλάξει, καθώς προβλέπονται έντονες βροχές και καταιγίδες. Σήμερα Παρασκευή, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» στους 40 – 41 βαθμούς κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.
Παράλληλα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Την ίδια ώρα με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, ενώ, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.
