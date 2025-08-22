Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει επιλέξει να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά όταν πρόκειται για τον 12χρονο γιο του, Μιχάλη.

Αν και οι κοινές τους εμφανίσεις είναι σπάνιες, ο γνωστός ηθοποιός δεν κρύβει την υπερηφάνειά του για τον μοναχογιό του, που φαίνεται να είναι ταλαντούχος.

Πριν λίγες μέρες, ο Μπισμπίκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την προπόνηση του γιου του, ο οποίος ασχολείται με το μπάσκετ. Ο ηθοποιός τον παρακολουθεί από την εξέδρα, στηρίζοντας διακριτικά αλλά σταθερά κάθε του βήμα.

«Νέο αίμα...», σχολίασε ο υπερήφανος μπαμπάς!

Ο Μπισμπίκης junior ασχολείται με το μπάσκετ

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης είναι καρπός του γάμου του Βασίλη Μπισμπίκη με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ίδια είχε μιλήσει με αγάπη για τον γιο τους, λέγοντας: «Ο Μιχάλης είναι η λατρεία μου. Έχει πολύ χιούμορ, είναι πιανίστας και έχει εξαιρετικό μουσικό αυτί. Είναι σημαντικό να ξέρει ότι οι γονείς του είναι δυνατοί και μπορεί να βασίζεται σε εμάς».